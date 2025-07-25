حقق منتخب لبنان لكرة السلة فوزه الثاني في مسابقة "كأس بيروت" الدولية الودية الثانية التي تنظمها شركة "غلوبال أكتيف سبورتس" بالتعاون مع الاتحاد اللبناني لكرة السلة، على ايران بفارق 16 نقطة 105 - 89 (الاشواط 19 - 26، 44 - 44، 75 - 68، 105 - 89)، مساء الخميس في مجمع نهاد نوفل بزوق مكايل.

حضر المباراة جمهور كبير تقدمه وزير الاعلام الدكتور بول مرقص والنائبان ابراهيم منيمنة وفراس حمدان ورئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية جهاد سلامة والأمين العام للجنة الاولمبية جودت شاكر ورئيسة مجلس ادارة تلفزيون لبنان الدكتورة اليسار نداف ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي أكرم حليي وممثل عن السفارة الايرانية.

بدت المباراة صعبة من صافرة البداية، وسعى من خلالها الايرانيون الى تأكيد قوتهم متناسين الخسارة افتتاحا امام المنتخب المصري بفارق نقطة واحدة. وجاءت اللعبة بعد ساعات قليلة من فوز لبنان على ايران في نهائي بطولة غرب آسيا تحت 16 سنة بالعاصمة الاردنية عمان.

وكانت نقطة التحول في الشوط الثالث اذ كان لبنانيا بامتياز على رغم استمرار المنتخب الايراني بالتسجيل من خارج القوس خصوصا عبر سينا فاهيدي، لكن التحسن كان في الأداء تحت السلة، في وقت كان امير سعود يقوم بمهام التسجيل وبخبرة كبيرة تلاعب من خلالها بالدفاعات الايرانية وسانده ديريك لاوسون وسيرجيو درويش.

ونال امير سعود حصل جائزة "سوبر 1" لأفضل لاعب في المباراة، وتسلمها من اللاعب السابق حسين قانصوه. وسجل سعود 25 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة. واضاف ديدريك لاوسون 23 نقطة واربع تمريرات.

ويلتقي لبنان الليلة سوريا، ويخوض مباراة اللقب غدا امام مصر.