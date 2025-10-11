Oct 11, 2025 12:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

فوج الهندسة في الجيش في بيان حول الصاروخ الذي لم ينفجر في غارة المصيلح: سننتظر ٧٢ ساعة ومن بعدها سيتم سحبه لمكان آمن ولن يتم تفجيره في منطقة المصيلح

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o