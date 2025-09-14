خسر عشرات الأميركيين وظائفهم بسبب تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت المؤثّر المحافظ تشارلي كيرك الذي ينظر إليه اليمين المتطرّف على أنّه قضى “شهيدا” ويعتبر أنّ أي انتقاد بحقه يجب أن يقابَل بعقاب صارم.

هذا حال لورا سوش-لايتسي، الموظفة في جامعة حكومية في ولاية تينيسي في جنوب البلاد، والتي كتبت على فيسبوك، الأربعاء، بعد اغتيال تشارلي كيرك الحليف للرئيس دونالد ترامب: “الكراهية تولّد الكراهية. لا تعاطف على الإطلاق”.

وقوبل منشورها باستنكار السيناتور الجمهورية مارشا بلاكبرن، التي اعتبرت أنّ “هذه المرأة يجب أن تخجل (من نفسها).. يجب فصلها من منصبها”.

وهذا ما حصل، اذ أعلنت الجامعة فصلها من عملها.

وطالت هذه الجهود معلّمين وعناصر إطفاء وعسكريين وغيرهم ممّن فقدوا وظائفهم.

ولاحقا استهدف المتتبّعون عبر الإنترنت مدرّسا في أوكلاهوما نشر على وسائل التواصل جملة “مات تشارلي كيرك بالطريقة التي عاشها: إخراج أسوأ ما في الناس”.

عقب ذلك، خضع المدرّس للتحقيق من قبل إدارة التعليم في الولاية التي وصفت تعليقاته بأنّها “مثيرة للاشمئزاز”.