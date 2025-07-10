حبس الأنفاس الذي عاشه اللبنانيون قبل زيارة الموفد الأميركي طوم برّاك الثانية الى لبنان، بدّدته المواقف والتصريحات التي أطلقها والتي أوحت بنوع من الليونة، بغض النظر عمّا اذا كانت تعكس حقيقة الواقع، لا سيما وأن برّاك كان أكثر وضوحاً في اطلالته التلفزيونية، مؤكداً ان على لبنان التقاط الفرصة، فبعد عام لن يكون هناك مَن يأتي ليفاوض لبنان.

مصادر مواكبة لفتت عبر جريدة الأنباء الالكترونية الى وجود متغيّرات جدية ومهمة في المواقف غير المعلنة لحزب الله، وربما يكون هناك مباحثات أكثر جدية معه، وقد يدخل الأميركي بشكل مباشر على خط التواصل، كما رشح من بعض التسريبات الاعلامية الغربية.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار مجدداً الى عودة برّاك الى بيروت بعد حوالى الأسبوعين، لتلمّس مدى استعداد واشنطن للاستمرار طويلاً بمناقشة لبنان، أم أن الخيارات ستضيق أمام الدولة اللبنانية.

الى ذلك، شددت أوساط حكومية عبر جريدة الأنباء الالكترونية على أن النقاش مع برّاك يستند بالدرجة الاولى الى المسلمات اللبنانية الواردة في البيان الوزاري، مشددة على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل ووقف الاعمال العدائية والشروع في اعادة الاعمار والافراج عن الاسرى اللبنانيين المحتجزين لدى اسرائيل.

وجددت تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام تمسكه بحصرية السلاح، وأن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم.

المصدر: الانباء الالكترونية