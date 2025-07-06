كشفت تقارير صحافية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، أخبر زوجة ديوغو جوتا وعائلته بعدم حضوره جنازة لاعب ليفربول الإنكليزي التي أقيمت أمس السبت، مؤكداً أنه سيكون دائماً إلى جانبهما بعد وفاة نجم الريدز في حادث سير مروع.



وتوفي جوتا عن عمر يناهز 28 عاماً، أثناء عودته من إجازة كان يقضيها مع شقيقه، بينما كان في طريقه إلى مدينة سانتاندير الإسبانية ليستقل عبّارة إلى إنكلترا، بعد توصية طبية بتجنب السفر جواً إثر خضوعه مؤخراً لجراحة في الرئة.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن رونالدو أخبر العائلة أنه سيبقى بعيداً عن الجنازة المشتركة لجوتا وشقيقه أندريه سيلفا لتجنب التسبب في ضجة إعلامية.

إلا أن غياب رونالدو عن الجنازة المشتركة لجوتا وشقيقه أندريه أثار صدمة في البرتغال، حيث كان من المتوقع أن يتوجه قائد المنتخب البرتغالي إلى جوندومار بالقرب من بورتو لحضور جنازة لاعب ليفربول والمنتخب البرتغالي إلى جانب زملائه.

وكان من بين لاعبي كرة القدم الذين حضروا الجنازة صباح السبت في كنيسة ماتريز دي جوندومار، زملاء نجم ليفربول، برناردو سيلفا وروبن دياز ثنائي مانشستر سيتي، وديوغو دالوت ظهير مانشستر يونايتد، كما وصل ثنائي الهلال السعودي جواو كانسيلو وروبن نيفيز، اللذان شوهدَا وهما يبكيان قبل مواجهة فلوميننسي البرازيلي في كأس العالم للأندية، برفقة مدرب البرتغال روبرتو مارتينيز الذي كان في الولايات المتحدة كعضو في الجهاز الفني لدراسة كأس العالم للأندية.

وقال الصحافي البرتغالي أنطونيو ريبيرو كريستوفاو قبل بدء القداس: "إنه قائد المنتخب البرتغالي. توقع الكثيرون حضوره. كان ديوغو جوتا جزءاً من الفريق. ربما هناك أسباب لا نعرفها، وإذا لم يحضر، فعليه توضيح السبب. هذه هي مسؤوليته. إنه القائد".

ووصف الصحافي والمعلق الرياضي لويس كريستوفاو غياب رونالدو بأنه "غير قابل للتفسير" في الوقت الذي بدأت فيه مراسم الجنازة بدون حضوره، قائلاً: "كونه غير قابل للتفسير، فإن أي مبرر لن يكون كافياً لتبرير التقصير الذي ارتكبه بغيابه".

وأضاف المعلق الرياضي التلفزيوني بيدرو فاتيلا، تعليقاً على غياب مهاجم النصر: "سيُناقش هذا الغياب كثيراً. لا بد من وجود مبررات في الأيام المقبلة، سنعرف لماذا لم يتمكن كريستيانو من السفر إلى جوندومار ليكون حاضراً في هذه اللحظة، لكنه القائد".