تعرّضت قاعدة البيانات الرئيسة التابعة لشركة "غوغل" للقرصنة، واستطاع القراصنة الوصول إلى بيانات 2.5 مليار مستخدم لتطبيق "gmail".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مجموعة القراصنة المعروفة باسم "شايني هانترز" تمكنت من التسلل إلى قاعدة بيانات "غوغل" التي تدار عبر منطقة سحابية، بعد أن خدعوا موظفا في الشركة، في حزيران الماضي.

وأوضحت أن القراصنة سرقوا كما هائلا من الملفات التجارية، تتضمن أسماء الشركات وتفاصيل الاتصال بالعلماء، إلا أن شركة "غوغل" لا تعتقد أن كلمات المرور قد شملتها عملية السرقة.

منذ ذلك الحين بدأ القراصنة باستخدام هذه البيانات لإجراء مكالمات هاتفية مزيفة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني خبيثة للعملاء، في محاولة للوصول إلى حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية.

وقال خبير الأمن السيبراني جيمس نايت، إن هذا الاختراق قد يسبب أضرارا جسيمة لأي مستخدم يملك حسابا في "gmail"، إذ أن المحتالين يتظاهرون بأنهم موظفو "غوغل" للاتصال بالعملاء.

وأوضح أن عددا من مستخدمي gmail توصلوا بمكالمات هاتفية يدعي فيها المتصل أنه من شركة "غوغل"، إلى جانب رسائل نصية بهدف دفع الأشخاص لتسجيل الدخول، أو مشاركة كلمة السر.

وأوضح الكثير من مستخدمي "gmail"، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المحتالين يستخدمون أرقاما تبدأ برمز 650 لإجراء مكالمات مزيفة، لمحاولة خداع الناس وإقناعهم بإعادة تعيين كلمة مرور.

ونصح الخبير أي شخص لديه حساب "gmail" بمراجعته، وتحديث كلمة المرور إذا كانت ضعيفة، أو شائعة الاستخدام.

ويوصي نايت باستخدام خيار "المصادقة متعددة العوامل" لإضافة طبقة أمان إلى حساب "gmail"، إضافة إلى إجراء فحص الأمان في "غوغل" لكشف نقاط ضعف الحسابات الشخصية.

