أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "إسرائيل تعيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرًا إلى "مرور أكثر من شهر دون دخول أي مساعدات إلى القطاع"، بحسب "وفا".

واعتبر في تصريحات صحافية في مقر الأمم المتحدة ليلًا، أن "الترحيل القسري لأهالي قطاع غزة يعد انتهاكا للقانون الدولي".

أضاف: "وكالات الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الإغاثة، ولكن آليات الموافقة المقترحة حديثًا من سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن توصيل المساعدات، تهدد بفرض مزيد من السيطرة على الإغاثة وتقليصها بشكل كبير".

وأوضح أن "الأمم المتحدة لن تشارك في أي تدبير لا يحترم بشكل كامل المبادئ الأساسية"، مطالبًا ب"ضمان الوصول الإنساني للمساعدات دون عوائق، وإعطاء الحماية لكل العاملين في المجال الإنساني والمكفولة لهم بموجب القانون الدولي".

ودعا الأمين العام إلى "إجراء تحقيق مستقل في مقتل العاملين في المجال الإنساني بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة".

يُذكر أن ما لا يقل عن 408 عاملين في المجال الإنساني، منهم أكثر من 280 من "الأونروا"، إستشهدوا في غزة منذ تشرين الاول 2023.