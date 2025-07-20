المركزية - سوق الإنتقالات مستمر تحضيراً للموسم المقبل في بطولة لبنان لكرة السلة، خصوصاً على صعيد فريقي الحكمة والرياضي.

وفي هذا الإطار، اعلن نادي الحكمة عن تعاقده مع المدرب جو غطاس لموسمين على الأقل بعد انتهاء عقد غطاس مع فريق الاهلي بنغازي الليبي وعدم رغبته في التجديد رغم تلقيه عروضاً من اندية ليبية أخرى.

وكان غطاس غادر الحكمة في نهاية موسم 2023 اثر الخلافات التي حصلت في عهد الرئيس السابق للنادي ايلي يحشوشي وانضم الى صفوف بيروت فيرست بعقد يمتد لسنتين قبل مغادرته الى ليبيا اثر الحرب الاخيرة التي حصلت في لبنان.

من جهة ثانية، أصبح نادي الحكمة قريباً جداً من التوقيع مع لاعب ارتكاز بيروت فيرست علي حيدر.

وبالانتقال الى الرياضي، فقد ذكرت معلومات ان النادي الأصفر دخل في مفاوضات متقدمة مع لاعب الحكمة السابق احمد ابراهيم، لكن ما من شيء رسمي بعد. كما يسعى النادي لاقناع لاعبه الاجنبي ماركوس هانت بالتجديد لموسم اضافي على الرغم من تلقي هانت عروضاً من اندية أخرى خارج لبنان. وكشف مدرب الرياضي احمد فران ان وائل عرقجي سيعود الى الرياضي في مرحلة الفاينال فور من الموسم المقبل ، وان عقود جميع اللاعبين الللبنانيين قد تم تجديدها وانه يعمل الآن على حسم موضوع الأجانب مضيفاً إنه سيتم الاعلان عن كامل الفريق في نهاية آب المقبل.