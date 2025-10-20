المركزية- أكد أمين سر نقابة مستوردي وتجار المواشي الحية ماجد عيد في بيان أن "أسعار اللحوم الأوروبية لا تزال مرتفعة نتيجة استمرار زيادة الأسعار داخل أوروبا".

وأشار إلى أن "هذا الارتفاع الكبير في الأسعار انعكس سلباً على السوق اللبنانية، حيث تراجع استيراد الأبقار واللحوم الأوروبية بشكل ملحوظ بسبب عجز المواطن اللبناني عن تحمّل الأسعار المرتفعة، مقابل زيادة استيراد اللحوم البرازيلية خلال الأشهر الماضية التي بدأت تغطي النقص الحاصل".

أما بالنسبة إلى الكميات المستوردة من اللحوم الحية، فأكد أنها "لا تزال مستقرة منذ نحو خمسة أشهر، من دون أي زيادة أو نقصان"، موضحاً أن "النقص في اللحوم الأوروبية قابله ارتفاع في كميات اللحوم البرازيلية".

وفي ما يتعلق بموضوع الغش في الأسواق والملاحم، أكد عيد أن "هذه الظاهرة لم تتراجع"، مشيداً في الوقت نفسه "بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة في المراقبة وضبط المخالفات، والذي يظهر بوضوح عبر وسائل الإعلام".

وختم "ننتظر تطبيق قانون حماية المستهلك، إذ من شأن ذلك أن يحدّ بشكل كبير من عمليات الغش. فالوزارة تقوم بجهد كبير في مراقبة اللحوم، وقد لاحظنا بالفعل عمليات ضبط لملاحم مخالفة تخلط لحوم غير مطابقة".