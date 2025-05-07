يتثبت يوماً بعد يوم نجاح عهد رئيس الجمهورية جوزاف عون في قيادة سفينة لبنان الى ميناء دولة المؤسسات وإعادة ثقافة تطبيق "ماذا يقول الكتاب؟". كما أن الاستحقاقات التي طال انتظارها، كالانتخابات البلدية، فأضحت واقعاً ملموساً وينفّذ بنجاح، بالإضافة الى حضور لبنان من جديد على الخارطة الدولية والعربية من باب احترام القرارات الأممية والإصلاح ونسج خيوط من الثقة تعيد الروابط التاريخية مع الدول الصديقة، خصوصاً العربية.

وفي السياق، يستعد الرئيس عون لزيارة دولة الكويت يومي الأحد والإثنين المقبلين، وهي المحطة الخليجية الثالثة بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، كما يتم العمل على تحديد تواريخ زيارته الى مصر والعراق والمملكة مجدداً لاستكمال ما خلصت اليه الزيارة الأولى.

هذا وتشير مصادر لجريدة "الأنباء" الإلكترونية الى أن الزيارة المرتقبة الى الكويت تهدف الى إحياء العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات، وأبرزها الاقتصادية، وبالتأكيد العمل على عودة الأشقاء الكويتيين الى لبنان"، لافتةً الى أن "الأجواء إيجابية في هذا الإطار"، مشددةً على أن "الكويت وقفت دوماً الى جانب لبنان في أحلك الظروف".

وتشير المصادر الى أن إحياء العلاقات الثنائية مع الدول العربية وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة، بآفاق جديدة عنوانها الثقة، ومن المتوقع أن يواصل الرئيس عون زياراته الى دول المجلس، وبسط أفضل العلاقات الثنائية".

الى ذلك، قدّم رئيس الحكومة الرئيس نواف سلام أمس خلال اللقاء مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في لبنان رسالة طمأنة، لناحية عودة رعاياهم الى لبنان، إذ أطلعهم على التغييرات التي حصلت على طريق مطار بيروت وفي المطار، مشدداً على العمل لإزالة اية مخاوف او محاذير لديهم، مشيراً ايضا الى جهوزية جميع الأجهزة الأمنية للمساعدة وتسهيل كل ما هو مطلوب لتامين سلامة وأمن اخواتنا العرب خلال فصل الصيف، على حد تعبيره.

وبالتوازي مع هذه الروح الإيجابية، تلقى الرئيس عون دعوتين فرنسية وقطرية، للمشاركة في قمة تعقد في نيس في 9 حزيران المقبل، مخصصة لقضايا الاتصال المادي والرقمي والطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتشارك فيها دول متوسطية وعربية وخليجية، وكذلك المشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقرر عقده في الدوحة في الفترة الممتدة من 4 الى 6 تشرين الثاني المقبل وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 318/078 .

جنبلاط .. عروبة الدروز خط أحمر!

لا شك أن جهود النائب السابق وليد جنبلاط استفزت للعدو الإسرائيلي، خصوصاً أن الرد العسكري الإسرائيلي بعد إنتهاء زيارته الى دمشق والاتفاقات التي تم التوصل اليها مع الإدارة السورية، اعتبره المراقبون رسالة مباشرة الى جنبلاط.

وتعتبر مصادر مواكبة لـ "الأنباء" أن العدو الإسرائيلي يحاول إجهاض المساعي الحميدة التي يقوم بها جنبلاط، والإعتداءات الإسرائيلية تعطل أي حل ومسار سياسي، إذ أن الإسرائيلي لا يناسبه أي توافق سياسي يحصل مع الإدارة في سوريا واستكمال مسيرة اندماج مكون من مكونات الدولة السورية أي الدروز.

ومن ناحية أخرى، تنتقد المصادر وضع جنبلاط في خانة أنه في تحالف كامل مع الدولة السورية أي مع الرئيس أحمد الشرع، وتشدد على أن جنبلاط ينظر الى الواقع من عدة زوايا إستراتيجية، وعلى رأسها عروبة الدروز التي يعتبرها خط أحمر، ووحدة سوريا وقطع الطريق أمام العدو الإسرائيلي في زج الدروز كوقود في مشاريع كبرى أو رسائل تستغل في مراحل معينة أو تحقيق الحلم الصهيوني في تأسيس دول قومية.

وتشدد المصادر على أن هذا المخطط الإسرائيلي لن يحصل ولن يسمح له بأن يبصر النور وسيتم التصدي له سياسياً وثقافياً واجتماعيا بكافة الوسائل، كما كان أجهض مشروع الدولة الدرزية قبل أم يولد.

العصا والجزرة .. التفاوض قائم؟!

ومع سيطرة الأجواء الانتخابية، تنتظر المنطقة مستجدات المفاوضات الأميركية الإيرانية، إذ تطرح علامات استفهام حول عدم تحديد موعد جديد لاستئنافها، بعد التقدم المرحلي الذي شهدته. وتوازياً، وكما اعتدنا من العدو الإسرائيلي، ألا يفوّت أو يستنفذ أي فرصة يتسلل منها في الوقت الميت دون ذر نيرا الصواريخ.

أسباب عدة تعود لتأجيل المفاوضات الأميركية الإيرانية يحددها الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، وهي "سياسية وتقنية وأمنية".

ففي الشق الأمني، يلفت جوني الى أن طهران تستشعر ضغطاً أمنياً من قبل الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً في هذا الصدد الى تفجير ميناء بندر عباس وبعض الأحداث الأمنية الأخرى، لافتاً الى "خلافات أساسية على قضايا التفاوض خصوصاً في النواحي التقنية، المتعلقة بتخصيب اليورانيوم والنسبة المسموحة وكيفية التخصيب الخ ..

ويشير جوني الى أن الولايات المتحدة الأميركية تعتمد إستراتيجية العصا والجزرة في مفاوضاتها مع طهران، مشيراً الى أن تأجيل الجلسة وبحسب الأجواء التي تصدر عن كل الأطراف لسبب تقني لوجستي، لكن لم يتقرر وقف التفاوض، وواشنطن تقرر إذا كان التفاوض لم يعد يجدي نفعاً أم لا.

يرى جوني انه ربما ثمة رسائل متبادلة مواكبة لعملية التفاوض المؤجلة بين الطرفين، ومن الطبيعي أن حالة التفاوض ذات أهمية مصيرية بالنسبة للشرق الأوسط أن تشهد سخونة ما على الأرض.

فمن الجانب الإيراني، يرى جوني أنه نتيجة سياسية العصا والجزرة الأميركية، تأتي ردود من قبل طهران إذ يمكن أن يندرج في هذا السياق الصاروخ الذي اطلق من اليمن الى مطار بنغوريون وأحدث حفرة كبيرة، يؤشر الى أنه ربما يكون متطوراً نظراً للإصابة دقيقة من على مسافة الفين كلم، وفشل المنظومة الدفاعية باعتراضه.

ويرى أن رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستغل هذا الظرف ويقوم ببعض الاستفزازات العسكرية في المنطقة في غزة ولبنان وسوريا، ويمكن أن تصل الى حد مهاجمة إيران، لكن لا يعتقد جوني أنه سيكون مسموحاً له من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيام بعمل أمني كبير يعطل التفاوض.

ويختم جوني بالتشديد على أن قرار استمرار التفاوض لا يزال قائماً، ومن مصلحة الطرفين أن يستمرا بالتفاوض، فتوقف المفاوضات مؤقت وستتم العودة الى الطاولة.

"الأنباء الالكترونية"