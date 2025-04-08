Apr 8, 2025 12:43 PMClock
خاص
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عون الى قطر والامارات في 16 الجاري

خاص- المركزية

المركزية- علمت "المركزية" ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيزور قطر في 16 الجاري تلبية  لدعوة وجهها اليه امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونقل الرسالة اليه انذاك السفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني حينما هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية.

واشارت المعلومات الى ان الرئيس عون سيتوجه في اليوم نفسه من قطر الى الى دولة الامارات للقاء كبار المسؤولين ويعود الى بيروت، مرجحة ان يسمع في الدولتين مضمون ما سمعه في زيارته الى المملكة العربية السعودية لجهة الاستعداد التام للدعم والمساعدة بعد تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ونزع السلاح من يد القوى غير الشرعية وحصره بالدولة.

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