لا تبدو الصورة مريحة في لبنان حيال مجريات الحرب الإسرائيلية الإيرانية بعد أسبوعها الأول ان لجهة الاحتمال الذي يشغل الجميع المتصل بتورط أو عدم تورط "حزب الله " في الحرب في مرحلة ما متقدمة منها، أو لجهة الخشية من تنامي تداعياتها السلبية اقتصاديا وسياحيا على لبنان في حال طال أمدها كما باتت تنذر الوقائع العسكرية.

ومع أن زيارة الموفد الأميركي توم براك لبيروت لاقت ارتياحا من أركان السلطة في ظل المقاربات الهادئة والعميقة التي طرحها حيال الملفات الكبيرة فإن ذلك لم يحجب إدراك المسؤولين اللبنانيين أن الظروف المتراكمة وصولا إلى تداعيات الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وايران وترقب التدخل الأميركي فيها سيضغط أكثر فأكثر على السلطة اللبنانية لدفعها إلى القرار الحاسم المنتظر ببرمجة نزع سلاح "حزب الله" بعيدا عن الحسابات والرهانات التي تعتمد تمرير المزيد من الوقت لئلا تنزلق الامور نحو أوضاع سيئة مجددا.

ولذا شكل التناقض العلني الذي برز مساء الخميس الماضي بين موقفي طرفي الثنائي الشيعي الرئيس نبيه بري والأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم تطورا لافتا أطلق العنان للكثير من التفسيرات ولو أن الطرفين حاولا التقليل منه بنفي أي تضارب او تناقض بينهما. حتى أن بعض الأوساط ذهب إلى ترجيح أن يكون الرئيس بري تعمد الجزم مسبقا بنفي أي تورط للحزب في الحرب على سبيل ممارسة ضغط غير مسبوق من جانب بري كشريك وحليف أساسي للحزب منعا لانجرار الحزب مجددا إلى تورط من شأنه هذه المرة أن يشكل الخطر الأقصى خطورة على الطائفة ولبنان كلا.

ومع أن الحزب لم يصدر أي توضيح حيال هذه المسالة بما عزز وجهة النظر الذي تعتقد أن مسارعة الشيخ نعيم قاسم إلى التلويح بعمل ما في مرحلة معينة كان للإيحاء بان الحزب وحده يقرر موقفه من الرد او عدمه كورقة أساسية لا يزال يمتلكها غير ان الأوساط الوثيقة الصلة ببري شددت على نفي كل هذه التفسيرات وأكدت أن ما أعلنه بري وما أبلغه إلى الموفد الأميركي حول عدم التورط أبدا في الحرب هو المحور الجاد والجدي المتبع وتاليا فإنه موقف ثابت انطلاقا من التفويض الذي يمنحه حزب الله إلى الرئيس بري في التفاوض واتخاذ المواقف التي تعبر عن اتجاهات الثنائي.

وكان نقل أمس عن الرئيس بري استغرابه وصف البعض لكلام الشيخ نعيم قاسم كما لو أنه جاء ردّاً على كلامه. وأكد أن ما نُسب لبري بأن الحزب لن يشارك في الحرب هو "أكيد"، أما كلام قاسم فهو موقف مبدئي لا يمكن للحزب اتخاذ موقف غيره، لأنه بطبيعة الحال هو متضامن مع إيران.

وقد أثير موقف الشيخ نعيم قاسم في جلسة مجلس الوزراء عصر أمس إذ بادر وزير الخارجية يوسف رجي إلى مطالبة الحكومة باتخاذ موقف من هذا الكلام الذي يهدد بالتسبب بآثار دولية سلبية على لبنان ، وأثار مطلب رجي نقاشا حادا وأجاب رئيس الحكومة نواف سلام بأنه سبق له أن أصدر بيانا يؤكد رفض الانجرار إلى الحرب ولكن رجي اعتبر أن ذلك لا يكفي ويجب صدور موقف عن الحكومة وفيما أيد عدد من الوزراء مطلب رجي لم يوافق مجلس الوزراء على تبني مطلبه.

وعلى الأثر أصدر رئيس الحكومة نواف سلام بيانا استغرب فيه "الكلام المنسوب إلى أحد الوزراء بأنه رفض أن تصدر الحكومة موقفا ضد توريط لبنان في الحرب الدائرة، بينما كان الرئيس سلام قد شدد أكثر من مرة أن الموقف اللبناني ثابت في رفض زج لبنان او إقحامه بأي طريقة من الطرق في الحرب الإقليمية الدائرة"، مذكرا بأن "مواقفه تعبر عن سياسة الحكومة، وهو المخول دستوريا النطق باسمها".

وطالب الجميع بـ "الترفع عن المزايدات في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد".

ومساء أمس شارك رئيس الجمهورية جوزف عون وزوجته السيدة نعمة في احتفال أقيم في وسط بيروت بعنوان "بيروت نبض الحياة" لإطلاق ورشة تأهيل ساحة الشهداء وإنارة ساحة النجمة. أكد عون في كلمة القاها أن "إرادة الحياة أقوى من كل شيء ورسالتنا أن بيروت كانت وستبقى نبض الحياة". وقال: "نقف من قلب بيروت النابض من هذا المكان الذي يختزل تاريخ لبنان، لنشهد على فصل جديد من النهوض والإعمار". أضاف: "نعمل على بناء كل لبنان ونشكر كل مَن ساهم ودعم هذا العمل الوطني، وسيبقى لبنان واحة للسلام والحضارة في قلب الشرق الأوسط". ورداً على سؤال حول احتمال دخول لبنان بالحرب، قال عون: "ما في حرب... شو كلفة هالحرب؟".



وفي تفاعلات هذا التطور أصدر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بيانا تعليقا على الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله قال فيه: "شيخ نعيم، لا تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا. الحكومة اللبنانية وحدها تستطيع التصرُّف بما تراه مناسبا، لأنها تمثِّل أكثرية الشعب اللبناني.شيخ نعيم، لبنان وطن ودولة، وبخاصة حاليا في العهد الجديد، وليس مقبولا على الإطلاق أن يسمح كل أحد لنفسه بالتصرُّف، وإلا تحوّل لبنان إلى ساحة فوضى لا يحكمها حاكم، ولا يرعى شؤونها دستور ولا قانون. شيخ نعيم، إذا كان لديك أي اقتراح في ما خص الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، تستطيع أن تحمِّله إلى ممثليك في الحكومة كي يطرحوه في أول جلسة لمجلس الوزراء، وهناك حصرا يتم التداول به واتخاذ القرار المناسب".

إلى ذلك، وقبيل انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومي أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار في دردشة مع الصحافيين أن "الملف الفلسطيني قيد المتابعة ونأمل بأن تتم معالجته بما يتناسب مع البيان الوزاري". وتعليقا على بيان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال: "الكلام في الإعلام شيء فيما الواقع شيء آخر وهو أن جميع اللبنانيين مقتنعون بأنه لا يجب اقحام لبنان في حرب".

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون المهجرين كمال شحادة قبيل الجلسة الحكومية: "مطار القليعات رح يقلع".

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية مصغرة لدارسة الإطار القانونيّ الأسرع الذي سيُعتمد لتطوير مطار القليعات وعرض النتيجة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة وإقرار ترحيل المواد الكيميائية من معملي الجية والذوق.

"النهار"