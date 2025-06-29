النهار

الحركة الرئاسية في ذروتها فهل يولد قرار سحب السلاح؟

التصعيد جنوباً بعد انتهاء الحرب “فشة خلق”؟

الديار

موقف لبنان من خارطة الخطوة مقابل الخطوة: فلتبدأ «اسرائيل» أولاً

تأكيد رئاسي على رفض التهويل وجلسة بحث السلاح غير مطروحة

محاولة قواتية لطرح اقتراع المغتربين في الخارج تهدد بـ«كهربة» جلسة الغد

الانباء الكويتية

الدولة اللبنانية تواجه ضغوطاً على خطين.. «ضيق الوقت والضربات الإسرائيلية»

«لبنان أمام فرصة ذهبية لاستعادة مكانته على الخارطتين العربية والدولية»

الراي الكويتية

لبنان أمام أيام عصيبة في الطريق لإقرار «المراسيم التطبيقية» لسحب السلاح

الجريدة الكويتية

لبنان يسعى لإقرار خطة لنزع سلاح «حزب الله» في اسبوعين

الشرق الاوسط

سلام لـ«الشرق الأوسط»: سحب السلاح حاجة لبنانية قبل أن يكون مطلباً دولياً