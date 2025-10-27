المركزية - قال عضو كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب علي عمّار: "إننا نسمع الآن على المستوى الداخلي نغمة من بعض الأفرقاء اللبنانيين، حيث يريدون الانقلاب على قانون الانتخابات النافذ حالياً، والذين هم أنفسهم صوّتوا عليه في الدورة الماضية وصادقوا عليه، وأما الآن ولاعتبارات وحسابات أصبحت مكشوفة ومعلومة، يريدون الانقلاب على قانون الانتخابات الحالي، وعليه، فإننا مصرون على أن يبقى هذا القانون، باعتباره القانون النافذ حتى الآن، وأما إذا كان البعض يريد من خلال إحضار هذه المشكلة في هذه المرحلة، هو تعطيل وتأجيل الانتخابات أو الوصول إلى التمديد للمجلس النيابي، فإننا نقول له، لن نسمح لك بتأجيل الانتخابات وبتمديد ولاية المجلس الحالي، فنحن نريد الانتخابات في وقتها على أساس القانون الحالي النافذ".

وشدد النائب عمّار خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" للشهيد مصطفى أحمد شحادي ونجله علي الرضا شحادي في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة "النائب أمين شري، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي، "أن الأوضاع الاجتماعية والمعيشية التي نعيشها في لبنان، تستدعي تضافراً من الجميع، وأن تستنفر الحكومة وأجهزتها الرقابية لكي تضع حداً لتفلّت الأسعار والتجار فيما يمارسونه على مستوى حقوق الناس وحاجاتهم".