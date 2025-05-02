خاص

المركزية ـ بعيدا من الميدان وتطوراته العسكرية والأمنية جنوبا والتي ستخضع لمعاينة اميركية مباشرة مع الاقامة الدائمة للرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الجنرال مايكل ليني في لبنان، لا تهمل واشنطن جوانب مهمة من الشأن اللبناني وتركز في شكل خاص على الفساد وتمويل حزب الله والمخدرات وتبييض الأموال، اذ تتابع بدقة مجمل ما يتصل بهذه الملفات.

وفي السياق، ينقل سياسي لبناني عن مسؤول اميركي قوله "ان لائحة عقوبات جديدة ستصدر قريبا بحق شخصيات سياسية متهمة بالفساد واخرى بتمويل حزب الله وفريق ثالث بتبيض الاموال والاتجار بالمخدرات من اجل تمويل الحزب.

ويكشف المسؤول كما يبلغ "المركزية" ان الحزب في ضائقة مالية ستنعكس على عناصره بعدما اقفلت كل منافذ التمويل بوجهه وابرزها الساحة السورية وانه يبحث عن مصادر اخرى. من هنا، ترفع واشنطن منسوب مراقبتها لكل تحرك وهي ستصدر اللائحة الجديدة في شهر ايار الجاري وفق قانون ماغينيسكي (الفساد) وهي العقوبة التي فرضتها واشنطن على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.