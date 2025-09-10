المركزية- يبدو أن الحملة الممنهجة على وزير الطاقة جو الصدّي لوضعه في خانة "الفشل" في تأمين الكهرباء للمواطنين وبالتالي إدخال البلاد في العتمة، لا تزال تحطّ رحالها عند كل مسعى هادف إلى رفع معدّل ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بما يؤمّن ديمومته والنأي بالمواطنين عن التقنين الموجِع.

وجديدها اليوم،بحسب مصادر وزارة الطاقة، رفض "الجمارك" تنفيذ قرار المدعي العام التمييزي القاضي جمال حجار وإعطاء الإذن بتفريغ باخرة الفيول "HAWK 3"، بحجّة تزويده بأوراق ووثائق...

في السياق، علمت "المركزية" أن باخرة الفيول "HAWK 3" المحمّلة بالفيول أويل لمصلحة "مؤسسة كهرباء لبنان"، أفرغت الجزء المخصّص لمعمل الزوق صباح الأحد بناءً على كتاب حمل الرقم 103/2025 الذي أوضح أن "ليس هناك إشارة بمنع التفريغ بعد مراجعة النيابة العامة التمييزية بشخص القاضي جمال الحجار".

لكن الباخرة، وفق المعلومات، "تواجه حالياً عراقيل لتفريغ القسم المتبقي في معمل الجيّة من قِبَل "الجمارك" بعدما كان عرقل تفريغها في معمل الزوق لأيام، الأمر الذي كاد يهدّد لبنان بعتمة شاملة في محاولة للتنصّل من الكتاب الصادر عن القضاء".

هل ينجح القضاء هذه المرة أيضاً بإزالة تلك العراقيل أمام تفريغ الجزء المخصّص لمعمل الجيّة، كما فعل في معمل الزوق؟!