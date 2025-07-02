Jul 2, 2025 11:27 AMClock
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عربيد: أولويّتنا تتمحور حول القضايا الإجتماعيّة ومحاربة الفقر واحدة من أهمّ القضايا التي نقاربها والإستثمار الطويل الأمد بالتعليم هو الحلّ

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