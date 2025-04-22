أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي عن إمكانية أن تلعب الشركات الأميركية دوراً في برنامج الطاقة النووية الإيراني، ووعد بـ«عشرات المليارات من الدولارات في عقود محتملة».

واستعرض عراقجي الاستراتيجية في خطاب كان يُخطط لإلقائه في مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة. ونشر وزير الخارجية الإيراني الكلمة المخطط لها عبر منصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، بعد أن تم إلغاء حضوره للمؤتمر.

وأوضح عراقجي في كلمته الملغاة أنه توجد «فرص اقتصادية بتريليون دولار يمكن أن تكون متاحة أمام الشركات الأميركية في إيران وتشمل الشركات القادرة على مساعدتنا في مجال إنتاج الطاقة النظيفة عن طريق مصادر غير هيدروكربونية».

وذكر أن «إيران تمتلك حاليا مفاعلا نوويا واحدا نشطا فقط في محطة بوشهر وخططا طويلة الأمد لبناء ما لا يقل عن 19 مفاعلا إضافيا مما يعني أن هناك عقودا محتملة متاحة بمليارات الدولارات».

وأضاف أن «أي اتفاق قد يتم التوصل إليه يجب أن يرتكز على حماية المصالح الاقتصادية الإيرانية إلى جانب برنامج قوي للرصد والتحقق يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني».

ورأى وزير الخارجية الإيراني أن «هذا النهج وحده قادر على تحقيق الاستقرار والثقة على المدى الطويل شرط أن يكون في نطاق واضح للمفاوضات أيضا التي ينبغي لها أن تركز فقط على رفع العقوبات والقضية النووية، مؤكدا أن بلاده «لن تتفاوض أبدا على أمنها».

ويقود عراقجي حاليا مفاوضات غير مباشرة مع المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بوساطة عمانية في شأن البرنامج النووي الإيراني.

المصدر - الراي الكويتية