المركزية- من محافظة جبل لبنان واقضيتها الستة، تنطلق غدا عاصفة السباق البلدي والاختياري حيث تتداخل الانتماءات العائلية بالسياسية وتحدد صناديق الجزء الاول من استحقاق بلديات 2025 التوجهات والخيارات الشعبية. البوصلة تشخص منذ اليوم في اتجاه "صناديق" المدن والبلدات الكبرى التي تشكل مؤشرا الى المزاج الشعبي وتقلباته مع العهد الجديد، مقابل رصد اداء "الداخلية" لجهة الشفافية وضبط الامن، وقد وعد الوزير احمد الحجار بـ"عرس وطني" غداً.

باب الترشيحات على النطاق البلدي والمخاتير اقفل مع 9321 مرشحا من ضمنهم 8142 ذكور و 1179 اناث وفازت بالتزكية 66 بلدية. فيما تسلّم رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون صناديق ، بإشراف المحافظ محمد المكاوي منذ الرابعة فجرا في سرايا بعبدا، وسط إجراءات أمنية وانتشار لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي .

اشراف وجولة: ومن غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في مبنى الوزارة، أشرف وزير الداخلية والبلديات على عملية تسليم صناديق الاقتراع استعدادا لإنطلاق العملية الانتخابية صباح يوم غد، ثم انتقل الى سرايا بعبدا حيث تفقد عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة بحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي. كما توجه الوزير الحجار إلى سرايا بيت الدين بعد ورود اتصالات هاتفية بوجود ازدحام خلال عملية تسليم صناديق الاقتراع إلى رؤساء الأقلام والكتبة وأعطى توجيهاته لتسريع وتيرة العمل بشكل فوري.

رسالة اولى: وفي حديث عبر "لبنان الحر" ضمن برنامج "بلا رحمه"، مع الزميلة دنيز رحمة ، لفت وزير الداخلية الى انه "مع بداية العهد الجديد كان لا بد من توجيه الرسالة الأولى وهي احترام المواعيد الدستورية. لهذا انكببنا على التحضيرات لانجاز الاستحقاق البلدي والاختياري وأستطيع القول وانا على ثقة الآن اننا جاهزون من خلال معاينتي من داخل الوزارة وميدانياً وسنكون على موعد مع عرس وطني غداً".وأوضح ان عدد الشكاوى الذي ورد قليل ومحدود وسنلاحق أي شكوى ترد الى الغرفة".ولفت الى ان "شفافية الانتخابات ونزاهتها تضمنهما القوانين وانا مسؤول عن تنفيذها".وجزم الحجار أن "التوجيهات والتعليمات واضحة : الحياد ونزاهة الانتخابات وشفافية النتائج نشرف على تطبيقها ونعمل بالصور الظاهرة والمستترة لكشف أي عمليات رشاوى".

لبنان يُحذّر حماس رسميًّا: على خط آخر وبعدما اقرت الحكومة امس قانون استقلالية القضاء ، فيما خرج المجلس الاعلى للدفاع بتوصية تحذيرية جريئة ونوعية لحركة حماس بوجوب عدم استخدام ارض لبنان لزعزعة الامن والاستقرار، أشارت المعلومات إلى أنّه استناداً لتوصيات مجلس الدفاع الأعلى وقرار الحكومة، قام المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير وفي حضور مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي باستدعاء ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي وتم تبليغه تحذير الدولة اللبنانية لحركة حماس بوجوب الالتزام بعدم القيام بأي أعمال تمس الأمن القومي في لبنان والالتزام بالقوانين اللبنانية وشروط الإقامة في لبنان وعدم القيام بأي اعمال عسكرية أو أمنية على الأراضي اللبنانية.

...والحركة تلتزم: وأفادت محطة ام.تي.في أنّ عبد الهادي تبلّغ التحذير وقال إن الحركة تلتزم توصيات المجلس الأعلى للدفاع ومقررات الحكومة والتعهد بعدم القيام بأي عمل يخل بالأمن الوطني والقومي اللبناني والسيادة اللبنانية والالتزام بالمحافظة عليهما والتقيد بالاتفاقيات التي تعقدها الدولة اللبنانية. كما تعهّد عبد الهادي باسم قيادة "حماس" بتسليم المطلوبين الأربعة في حادثة إطلاق الصواريخ إلى مديرية المخابرات في الجيش خلال ٤٨ ساعة في حده الأقصى.

"سلاحنا باق": اما سلاح الداخل غير الشرعي فتحدث عنه نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، قائلا "أن الجيش الإسرائيلي فشل برسم شرق أوسط جديد بسبب الصمود الأسطوري الشجاع على الحدود، والحفاظ على قوة لبنان باستراتيجية ثلاثية وقد قدمنا أعز قياداتنا وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصرالله، فهم يريدون سحب سلاح المقاومة بدون ثمن، وهذا لا يعني أننا نريد سحبه بثمن، فهم لا يزالون يخشون سلاح المقاومة ويهددون بالإعمار ربطًا بتسليم السلاح وكل ذلك كلام فارغ”. وأضاف قماطي خلال مهرجان أقيم في قاعة الجوهرة في الطيبة بعلبك: نسمع وعودا ولا نرى حبة قمح تدخل الى لبنان أو الى غزة، ويقولون سلموا سلاحكم يأتيكم الكرم الدولي، كلها اكاذيب وابتزاز، اما سلاح المقاومة سواء في غزة او في لبنان ليس بأي ثمن وسلاحنا باقٍ لن نتنازل عنه مهما بالغوا او ضغطوا، لان هذا السلاح قوة للبنان وفلسطين، لن نسلم وطننا الى مؤامرات مستمرة ،والمنطق الذي يدعونا للتمسك بالسلاح هو منطق وطني صادق لا علاقة له بالمفاوضات الأميركية الايرانية او الدول الخمس او اي مسار وطني ،انه منطق وطني صاف نتطلع الى الاخطار ونتساءل من يحمي لبنان امام هذه الاخطار”.

خروقات اسرائيلية: واليوم، هددت محلقة اسرائيلية مجهزة بمذياع، المزارعين في منطقة المجيدية وسهلها، وطلبت منع استخدام الدراجات النارية.

جنبلاط يدين: ليس بعيدا من محور الامن، ولكن في الجوار، واثر زيارته لسوريا امس واجتماعه مع الرئيس احمد الشرع ، قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في بيان: "أدين الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وكان آخرها الغارات التي استهدفت محيط العاصمة دمشق ومناطق أخرى ليل الجمعة السبت. وإذ أستنكر هذا الانتهاك الفاضح لسيادة الدولة السورية، الذي لا يساعد على استكمال الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الرئيس احمد الشرع، اجدد دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير كل الدعم لسوريا والوقوف إلى جانبها لتتمكن من بناء دولتها الجديدة ومستقبلها وحماية أمن الوطن والمواطنين، والضغط على العدو الاسرائيلي لوقف تدخّله السافر وخرقه المتمادي جوا وبرّا واحتلاله لأجزاء من الارض السورية.

اسرائيل في سوريا: وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه "منتشر في جنوب سوريا"، مؤكدا أنه على استعداد لمنع دخول "قوات معادية" إلى المناطق الدرزية، من دون أن يوضح عديد القوات المنتشرة وإن كان قد قام بانتشار جديد.

وزيرا المالية والطاقة إلى بغداد: في مجال آخر، يترافق وزيرا المالية ياسين جابر والطاقة جو صدي في زيارة استثنائية إلى بغداد، بدءاً من يوم الإثنين المقبل، ، بهدف التواصل مع المسؤولين العراقيين في ملف الفيول الذي يحصل عليه لبنان منذ سنوات، مقابل عقود مالية تشمل استبدال المحروقات بمنتجات لبنانية، بالإضافة إلى تقديم خبرات تساعد الدولة العراقية في تأهيل بعض القطاعات.



