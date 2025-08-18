كما هو عار رفع علم العدو الاسرائيلي في قلب جبل العرب، فإن تخوين وليد جنبلاط هو عار أيضا. وإذا كانت حملة تخوين جنبلاط لاسيما أن من تفوّه به متظاهرون مدفوعون من غرفة عمليات تدار من الداخل الاسرائيلي. حملة الشجب والاستنكار الواسعة التي صدرت من اقصى لبنان إلى أقصاه ومن مختلف أطياف المجتمع أكدت مجددا صوابية خياراته، ومدى الالتفاف الشعبي والوطني حول مواقفه الوطنية والعروبية، ومدى الاحترام الذي يكنه الوطنيون الشرفاء لتاريخه المشرّف الذي لن يتمكن متآمرون من هنا وجهلة من هناك من تلطيخه. وإذا كان ليس بغريب أن يخوّن وليد جنبلاط من صغار باعوا انفسهم الدنيئة الى اعداء الأمة كما باعوها من قبل لنظام البعث المجرم، فإن الغريب والمستهجن هو أن يبقى البعض متخليا عن مسؤولياته في الوقوف بوجه قلة تحاول أخذ دروز سوريا الى مكان لطالما رفضوه .

عون

تترقّب الأوساط السياسية اللبنانية ما سيحمله الموفد الأميركي توم برّاك، الذي وصل مساء أمس إلى بيروت.

وقبيل وصوله أكد الرئيس جوزيف عون، في مقابلة مع قناتي "العربية" و"الحدث" أن الورقة الأميركية التي قدمها برّاك "تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وإنعاش اقتصاد" لبنان. وأوضح أن "لبنان كان أمام خيارين إما الموافقة على الورقة الأميركية أو العزلة"، إلا أنه استطرد قائلاً: "لم نتلقَّ أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأميركي". وتابع: "ننتظر أن تأتي واشنطن بموافقة إسرائيل على ورقة توم برّاك".

ورحّب عون "بكل من يريد مساعدة لبنان دون التدخل بشؤوننا". كما شكر "جهود المملكة العربية السعودية على مساعدتها لبنان"، وأكد السعي "لتحسين العلاقة مع سوريا وترسيم الحدود برعاية السعودية".

بري

من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للعربية والحدث إنه سيدعو إلى حوار بشأن قرار الحكومة حصر السلاح، مؤكدا أنه لا يمكن تنفيذه بالطريقة المطروحة. وأضاف أنه سيستقبل المبعوث الأميركي توم برّاك وسيستمع لرؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله لكنه لن يطرح عليه أي شيء.

وقال بري إنه لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن حزب الله طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها وتفاهمات وقف النار.

المصدر: الانباء الالكترونية