بقيت في دائرة الاهتمام المواقف الأخيرة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، بشأن ملف السلاح والتي تماهت مع موقف “حزب الله”.

وقد علّقت مصادر سياسية متابعة عبر “نداء الوطن” بالقول إنّ “موقف الرئيس بري ليس مفاجئاً، فأحد لا يتوقّع أن يكون رأيه مخالفاً لرأي “الحزب” وقناعاته”.

واعتبرت المصادر أنّ “الثنائي” يشترط الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات قبل مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، ولكن “في النهاية رئيس المجلس يعلم أن كل الظروف الماضية تبدّلت ولا عودة إلى الوراء، ومن الواضح أنّه أيضاً يريد استخدام ملف السلاح كورقة تفاوض”.

وأشارت المصادر السياسية نفسها إلى أنّ “الحزب” و”الحركة” يحاولان التصعيد ورفع السقف قدر المستطاع ربطاً بالمفاوضات الأميركية – الإيرانية، وسعياً لتغيير ميزان ومزاج التفاوض، وهذا أمر بعيد المنال، لأنّ كل المعطيات تشير إلى أنّ الأميركيين لن يقبلوا بأي وجود أو دور لحلفاء إيران في المنطقة لا بل هم يريدون من طهران أن تقدّم تنازلات”.

المصدر: نداء الوطن