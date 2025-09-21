يستعد سكان نصف الكرة الأرضية الجنوبي لمتابعة كسوف شمسي جزئي استثنائي اليوم الأحد في ظاهرة فلكية نادرة تعرف باسم "كسوف الاعتدال".

هذا الحدث الفلكي هو الثاني والأخير من نوعه خلال لهذا العام بعد كسوف كلي شهدته بعض مناطق آسيا سابقًا.

ويُتوقع أن يكون الكسوف مرئيًا في مناطق محدودة من نصف الكرة الجنوبي، بما في ذلك نيوزيلندا، وأجزاء من أستراليا، والقارة القطبية الجنوبية، وبعض جزر المحيط الهادئ.

ويُشير العلماء الفلكيون إلى أن الكسوف الجزئي يحدث عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، ولكنه لا يغطي الشمس بالكامل، على عكس الكسوف الكلي الذي يحجب الشمس تمامًا.