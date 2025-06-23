أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان، أنه "نظراً للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة مدة الرحلات، عن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها المتوجهة من بيروت الى الاردن و الخليج العربي خلال الفترة الممتدة من 24 حزيران ولغاية 26 حزيران، وذلك وفقاً للجدول التالي:
الثلثاء 24 حزيران:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:40 07:30 دبي بيروت ME426
06:50 07:40 عمان بيروت ME 310
07:40 08:30 الرياض بيروت ME 424
07:50 08:40 الكويت بيروت ME 404
14:25 15:15 الدوحة بيروت ME 436
*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الاربعاء 25 حزيران:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:40 07:30 دبي بيروت ME426
06:50 07:40 عمان بيروت ME 310
07:40 08:30 الرياض بيروت ME 424
07:50 08:40 الكويت بيروت ME 404
14:35 15:25 ابو ظبي بيروت ME 418
*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الخميس 26 حزيران:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:40 07:30 دبي بيروت ME426
06:50 07:40 عمان بيروت ME 310
07:10 08:00 الرياض بيروت ME1424
07:40 08:30 الرياض بيروت ME 424
07:50 08:40 الكويت بيروت ME 404
14:35 15:25 ابو ظبي بيروت ME 418
*الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
ودعت لمزيد من المعلومات مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
• الخط الارضي: 01-629999
• الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
• الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكترونيhttp://[email protected] أو موقع الشركة http://www.mea.com.lb