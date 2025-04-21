نفت الخارجية الإيرانية الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات سرية بين طهران وواشنطن جرت قبل انطلاق الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في روما.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي إن "ما يُشاع حول لقاء جمع مساعد وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، مع مسؤولين أميركيين لا أساس له من الصحة.. ولا يمت للواقع بصلة".

وأشار بقائي إلى أن زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي إلى روما كانت بمبادرة شخصية منه، ونفى وجود أي لقاءات معه هناك، موضحا أن "المباحثات مع غروسي جرت قبل أيام في طهران، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وردا على سؤال حول مزاعم صحيفة "نيويورك تايمز" أن إيران قدّمت مقترحات لدول أخرى للمشاركة في برامجها النووية، قال بقائي: "لا نؤكد ايا من التفاصيل والقضايا التي أثيرت حول الأمور التي نوقشت في المفاوضات الإيرانية الأميركية"، واصفا هذه التقارير بأنها مجرد تكهنات وتحليلات إعلامية.

وشدّد بقائي على أن طهران لن تفصح عن مجريات التفاوض عبر وسائل الإعلام، "حفاظا على خصوصية المسار التفاوضي"، وحذّر من أن "طرح التفاصيل علنا قد يربك العملية ويفتح المجال أمام التأويلات غير الدقيقة".

وأكد بقائي أن رفع العقوبات عن إيران يبقى المطلب الرئيسي في جميع جولات التفاوض، وأن بلاده "تتعامل مع الحوار بمرونة مهنية"، ووفقا للمرحلة التي تصل إليها المفاوضات.