المركزية- اعتبر مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الأحد، أن الظروف غير ملائمة للتفاوض مع الولايات المتحدة. وقال إيرواني في مقابلة مع شبكة سي بي إس: نحن مستعدون للتفاوض مع أميركا، لكن الظروف غير مناسبة. أضاف: اذا أراد الأميركيون فرض شروطهم علينا، فإن التفاوض معهم سيكون مستحيلاً، مشدداً على أن "تخصيب اليورانيوم لن يتوقف بأية حال من الأحوال". وأردف أنه لا توجد أية تهديدات من جانب إيران تجاه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، لكنه اشار إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يستطيعون حالياً دخول منشآتنا".

في سياق متصل، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر. وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية، قال غروسي إن القدرات التي تمتلكها إيران "لا تزال موجودة. ويمكنهم، خلال أشهر، على ما أعتقد، تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب". وأشار إلى أن تعليق طهران تعاونها مع الوكالة – بل وتهديدها العلني له كما ورد في بعض وسائل إعلامها – يعقّد من مهمة التفتيش ويثير قلقًا متصاعدًا لدى المجتمع الدولي.

لا يخفي الإيرانيون اذاً قرارهم استئناف تخصيب اليورانيوم، وباتوا بعد استهداف منشآتهم النووية، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، اكثر تمسكاً بهذا "الحق" على حد تعبيرهم. ووفق رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الامر ممكن عمليا وقد يحصل خلال اشهر لا اكثر. كل ذلك، فيما مراقبو الوكالة ممنوعون من زيارة المنشآت.

انطلاقا من هنا، تسأل المصادر عن الطريق الذي سيسلكه الملف الإيراني- الأميركي في المرحلة المقبلة. وتضيف "الخيارات كلها واردة". اليوم، الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدعو طهران مجددا الى التفاوض تحت سقف "صفر يورانيوم". هذه المحادثات ستنطلق خلف الابواب المغلقة في قابل الايام على مستوى مندوبين ومستشارين، فاما تُحرز تقدما وتُستأنف المفاوضات النووية، او لا تحرز تقدما، ويبقى الإيرانيون على تشددهم وعندها ستكون كل الاحتمالات مطروحة لدى ترامب ومنها التحرّك عسكريا من جديد ضد ايران خاصة اذا استأنفت التخصيب. وقد اعلن شخصيا انه لن يتردد في العودة الى هذا الخيار اذا لم ترتدع طهران، تختم المصادر.