توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن تُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط كتل هوائية حارة ورطبة، تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية، كما تكون نسبة الرطوبة على الساحل عاملا أساسيا في زيادة الشعور بالحر.

معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين ٢٤ و٣٢، طرابلس بين ٢٠ و٣١، وزحلة بين ١٨ و٣٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل ويكون ملحوظا على الجبال بسبب ظاهرة الإنقلاب الحراري، واستقرارها في المناطق الداخلية، كما يتشكل الضباب بدءًا من مستويات منخفضة بسبب الرطوبة المرتفعة وبالتالي زيادة الشعور بالحر.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً وبقاء درجات الحرارة اعلى من معدلاتها الموسمية مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل يزيد معها الشعور بالحر ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح خصوصا شمال البلاد يرتفع معها موج البحر.

الجمعة: غائم جزئياً من دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الجبلية والساحلية. كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث تسوء معه الرؤية أحياناً.

السبت: غائم جزئيًا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة فيزيد معها الشعور بالحر وبالتالي تكوّن ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، كما تنشط الرياح أحيانًا.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٥ و٨٥%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٩ HPA أي ما يعادل: ٧٥٧ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٣.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٤٦.



