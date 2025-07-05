يسيطر طقس صيفي حار ورطب على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية، لتتجاوز المعدلات الموسمية، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية.

تحذير:

أُطلقت تحذيرات من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية نتيجة ارتفاع الحرارة وجفاف الغطاء النباتي.

الطقس المتوقع حتى الثلاثاء:

السبت:

طقس مشمس مع ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح أحيانًا في الشمال والجنوب.

الأحد:

مشمس مع استمرار الارتفاع الحراري، لا سيما في المناطق الداخلية والجبلية، حيث تتخطى الحرارة الدنيا معدلاتها الموسمية. ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل، ما يزيد من الإحساس بالحر، ويُتوقع تشكّل ضباب محلي مساءً على المرتفعات المتوسطة.

الإثنين:

طقس قليل الغيوم إجمالًا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل، بينما تبقى مستقرة في الداخل وعلى الجبال. تستمر الرطوبة المرتفعة، مما يزيد من الشعور بالحرّ، وتنشط الرياح أحيانًا. يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الثلاثاء:

طقس قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، واستقرار في درجات الحرارة، وسط استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة.