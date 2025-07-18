تشهد مدينة طرابلس في الأيام الأخيرة تحرّكات شعبية واعتصامات محدودة، عبّر خلالها مشاركون عن دعمهم للدولة السورية في محاولتها فرض سلطتها على مناطق الجنوب السوري، لا سيما محافظة السويداء التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وعناصر مسلّحة تابعة للشيخ الهجري.



وقد أعادت هذه التحرّكات إلى الأذهان المقولة الشعبية المعروفة في الشمال: "لو حبلت بالصين، بتخَلّف بلبنان وتحديدًا بطرابلس"، تعبيرًا عن مدى سرعة ارتداد أي تطوّر إقليمي، أمني أو سياسي، على المدينة التي لطالما كانت مرآة للتجاذبات الكبرى في المنطقة.



وفي هذا السياق، كشف مصدر أمني شمالي واسع الاطلاع لـ "نداء الوطن"، أن الأجهزة الأمنية، بمختلف تشكيلاتها، تتابع الوضع في طرابلس ومناطق عكار، خصوصًا البلدات الحدودية، عن كثب، وسط استنفار غير مُعلن وتعليمات صارمة بالحؤول دون أي فلتان أمني محتمل.



وأوضح المصدر أن "العين ليست فقط على طرابلس، بل أيضًا على مناطق التماس الدرزي – السني في الجبل"، معتبرًا أن "ما يجري في السويداء لا يمكن فصله عن الواقع اللبناني الهش، خصوصًا أن مناطق الشمال ذات الأغلبية السنية تُبدي تعاطفًا متزايدًا مع القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ومع القوات النظامية السورية، في مواجهة عناصر الهجري المسلّحة".



وتابع المصدر: "لكنّ طرابلس تبقى محور الرصد الأساسي، في ضوء ما شهدته من تحركات شبابية مفاجئة على الأرض، عبّرت عن تضامن علني مع الدولة السورية، في خطوة وُضعت تحت المجهر الأمني، لفرز الطابع العفوي عن المحرّك المحتمل".



وقد لفت منشور للشيخ نبيل رحيم، على صفحته في "فايسبوك"، الانتباه، إذ دعا فيه إلى "الاستعداد التام"، وقال: "يا شباب أهل السنة في لبنان، فلنكن على أهبة الجهوزية، فإن طلبت القيادة في سوريا مدداً من الرجال فلنلبِّ جميعًا... ولتسقط الحدود".



أثار هذا المنشور ردود فعل متباينة، وسط خشية من تصعيد نغمة الخطاب المذهبي أو تأجيج الشارع الطرابلسي المتحفّز بطبعه. وفي ظل هذه الأجواء، تؤكد مصادر متابعة أن "الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية تثير القلق، ولذلك عزز الجيش اللبناني تواجده على الحدود، وهناك اتجاه للدفع بالمزيد من العناصر ممن يتم تطويعهم في الفترة الأخيرة. فالشمال لا يحتمل أي خضّة، خصوصًا أنه يعاني أصلًا من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وأي تحريك للشارع في هذا التوقيت قد يعيد المنطقة إلى مربّع التوتر".



وبين التعاطف الشعبي، والتحفّز الأمني، يبقى السؤال: هل ينجح الشمال اللبناني، هذه المرّة، في تحييد نفسه عن حمم الجوار السوري؟ أم أن النيران، كعادتها، ستجد طريقها إلى خاصرة طرابلس الرخوة؟

مايز عبيد - "نداء الوطن"