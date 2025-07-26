مع اقتراب موعد التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" المكلفة تطبيق القرار 1701، أفادت مصادر مطلعة عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية عن محاولة أميركية لتعديل مهمات "اليونيفيل" لا سيما لجهة ضمان حرية حركتها في جنوب لبنان من دون مواكبة الجيش اللبناني لدورياتها كما درجت العادة، على أن تُعطى صلاحيات بالتدخل في العديد من المهمات.



وأشارت المصادر إلى أن باريس تلعب دوراً كبيراً على هذا المستوى، وتتولّى إعداد قرار التمديد لسنة جديدة، وتسهيل الموافقة عليه بين الدول المعنية. وكشفت المصادر أن هذا الموضوع كان طبقاً أساسياً على طاولة البحث بين الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي حصل على تطمينات فرنسية بهذا الخصوص، بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات حول تعديل المهام أو إبقائها على حالها.

"الأنباء الالكترونية"