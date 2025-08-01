خاص

المركزية- اكدت مصادر دبلوماسية فرنسية استمرار تبادل الافكار مع الجانب الأميركي لتثبيت وقف اطلاق النار في لبنان . واشارت لـ"المركزية" الى العمل مع الموفد الاميركي توم باراك في الذي زار باريس قبل بضعة أيام، لإيجاد وسائل لتعزيز آلية المراقبة، وهي من العناصر الأساسية لضمان احترام وقف إطلاق النار، الذي ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام به بدقة.

واشارت الى ان احترام وقف إطلاق النار يحظى بدعم وجود قوات اليونيفيل، وإن كل العناصر المتعلقة بضرورة تعزيز الآلية لضمان احترام وقف إطلاق النار من قبل جميع الأطراف، وضمان استعادة احتكار الدولة اللبنانية لكافة الأسلحة المنتشرة في لبنان، وكذلك انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، تظل من أولويات فرنسا وستكون ضمن مناقشاتها وتفكيرها مع الأمريكيين في الأسابيع المقبلة لتعزيز هذه الآليات بالكامل.