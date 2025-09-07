فاز فيلم "هند رجب" بجائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 82. وهو عمل سينمائي عن الساعات الأخيرة في حياة طفلة فلسطينية قضت مطلع 2024 برصاص الجيش الإسرائيلي أثار بكاء الحاضرين خلال عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي، بجائزة "الأسد الفضي" في ختام الحدث السينمائي العريق السبت.

وقالت مخرجة العمل التونسية كوثر بن هنية التي صفق لها الحاضرون وقوفا عند استلامها جائزتها "لا يمكن للسينما أن تُعيد هند إلى الحياة وتمحو الفظائع التي ارتُكبت بحقها"، لكنها "قادرة على حفظ صوتها (...) لأن قصتها ليست لها وحدها، بل هي قصة مأساوية لشعب بأكمله يعاني من إبادة جماعية ترتكبها حكومة إسرائيلية مجرمة تتصرف بإفلات من العقاب".

وحظي الفيلم بتصفيق حار بعد عرضه العالمي الأول في المهرجان لمدة 24 دقيقة في رقم قياسي.

كما فاز المخرج الأميركي جيم جارموش بجائزة الأسد الذهبي في المهرجان عن فيلمه "Father Mother Sister Brother". ويتناول الفيلم في أجزائه الثلاثة موضوعات اجتماعية و أسرية لا سيما العلاقات المتوترة بين الآباء وأبنائهم البالغين. وهو من بطولة النجوم آدم درايفر وفيكي كريبس وكيت بلانشيت.

وكان فوز فيلم جارموش على عدد من أنجح أفلام المهرجان مثل "صوت هند رجب" وفيلم "نو آذر تشويس" للمخرج بارك تشان ووك غير متوقع.

كما فازت الممثلة الصينية شين تشيلي في جائزة أفضل ممثلة فازت الممثلة في مهرجان البندقية وأوضح منظمو المهرجان أن الجائزة منحت لها تقديرا لأدائها في الفيلم الدرامي "The Sun Rises on us all" الذي يتناول قصة تضحية.

وفاز الممثل الإيطالي توني سيرفيلو في جائزة أفضل ممثل في مهرجان البندقية السينمائي الدولي. أوضح منظمو المهرجان أن الجائزة منحت تقديرا لأدائه في تجسيد شخصية رئيس إيطالي مسن يقترب من نهاية ولايته في فيلم "لا غراتسيا".

وانتهى مهرجان فينيسيا السينمائي بمراسم إعلان جوائزه مساء السبت. وشملت الجوائز ترشيحات لفئات التمثيل والإخراج وجائزة أفضل فيلم التي يطلق عليها اسم "الأسد الذهبي".

وتم إعلان الفائزين بجوائز (آفاق) أولا. وفاز ديفيد بابلوس مخرج فيلم "إن إل كامينو" الذي يتحدث عن عالم رحلات الشاحنات الطويلة في المكسيك بجائزة أفضل فيلم. وغمرت المشاعر أنوبارنا روي لدى قبولها جائزة أفضل مخرج عن أول فيلم روائي طويل لها "سونجز أوف فورجاتن تريز"، التي تدور قصته حول مهاجرتين في مومباي.

وخصصت روي، وهي هندية، جزءا من تصريحاتها للصراع في غزة.

وقالت روي: "جميع الأطفال يستحقون السلام والحرية والتحرر، وفلسطين ليست استثناء. إنني أساند فلسطين. قد أزعج بلادي لكن هذا الأمر لم يعد يمثل أهمية لي بعد الآن".

ومن الفائزين الآخرين بجوائز (آفاق) بينيديتا بوركارولي، التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ذا كيدنابينج أوف أرابيلا"، وجياكومو كوفي الحاصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "آ يير أوف سكول". وحصل فيلم "لوست لاند" للمخرج أكيو فوجيموتو الذي تدور أحداثه حول طفل (4 أعوام) وشقيقته (9 أعوام) اللذين يغادران مخيما للاجئي الروهينغا في بنغلاديش لمحاولة الاجتماع بأسرتهما في ماليزيا، على جائزة خاصة للجنة التحكيم.

المصدر: العربية