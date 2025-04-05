بعد ما شهده العالم من أزمة تسببت بها تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية، حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن هذه التعريفات "تمثل خطراً كبيراً على الآفاق الاقتصادية العالمية في فترة يتباطأ فيها النمو"، وذلك في بيان أعقب اضطراب الأسواق العالمية، حين انخفض مؤشر "إس آند بي 500" 4.8%، في أكبر انخفاض له منذ حزيران/يونيو 2020.

واضافت في بيانها: "يستمر المسؤولون في تقييم تداعيات تعريفات ترامب على الاقتصاد الكلي، وأساسيّ تجنب أي إجراءات قد تلحق أي ضرر إضافي بالاقتصاد العالمي، لذا نناشد الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين العمل الحثيث والبناء على حل أي توتر التجاري حاصل، للحد من تفاقم حالة عدم اليقين".



وكان الصندوق قد وصف في تقييمه في حزيرانيونيو الماضي العجز في الميزان التجاري الأميركي بأنه "هائل"، بسبب رزوح البلاد تحت ديون ضخمة. كما حذر في الوقت نفسه من مخاطر كبيرة قد تسببها الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.



جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي لا يوجه في العادة انتقدات من هذا النوع، وتحديداً للولايات المتحدة، وخصوصاً في عهد ترامب. فالولايات المتحدة هي أكبر مساهم فيه، وسياسات ترامب الارتجالية لا تمنعه من اتخاذ قرار التوقف عن دعم الصندوق.



وكان صندوق النقد الدولي قد رفع في كانون الثاني/يناير الماضي تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 إلى 3.3%، من 3.2% في تقديره السابق في تشرين الأول/أكتوبر 2024. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة نصف نقطة مئوية للتوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، أي إلى 2.7%.



إلى ذلك، قدر مركز التقدم الأميركي أن تكلف التعريفات الجمركية المعلن عنها في "يوم التحرير" كل عائلة أميركية 5200 دولار سنوياً في المتوسط، لافتاً إلى أن الزيادة التي تتحمّلها العائلات الأميركية هي "نتيجة مباشرة لارتفاع الأسعار المتوقع على غالب السلع والبضائع الاستهلاكية الأساسية، مثل الطعام والملابس، والسيارات والإلكترونيات، ومواد البناء، والأجهزة المنزلية".



ووجدت دراسة أجراها مختبر الميزانية في جامعة ييل أن الدخل المتاح للعائلات الفقيرة التي يبلغ دخلها السنوي 50 ألف دولار سيتقلص بنسبة 2.3% بسبب ارتفاع الأسعار المتوقع، في حين أن العائلات ذات الدخل المرتفع (أكثر من نصف مليون دولار سنوياً) ستشهد انخفاضاً بنسبة 0.9% فقط.