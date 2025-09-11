أعلن صندوق النقد الدولي أن المناقشات مع السلطات اللبنانية لا تزال مستمرة، مشددًا على أن معالجة الأزمات في القطاع المالي تُعد عنصرًا أساسيًا ضمن برنامج الإصلاح الشامل الذي يحتاجه لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية العميقة.

وأكد الصندوق أن فريقًا من خبرائه سيقوم بزيارة إلى بيروت في وقت لاحق من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، في إطار المتابعة الفنية للمفاوضات الجارية حول البرنامج الإصلاحي.

وأضاف الصندوق أن تنفيذ برنامج إصلاح واسع النطاق سيكون ضروريًا للبنان، مشيرًا إلى أن البلاد ستحتاج إلى دعم كبير من الشركاء الدوليين، ويفضل أن يكون هذا الدعم وفق شروط ميسّرة للغاية لتخفيف العبء عن الاقتصاد اللبناني المتعثر.