المركزية- نوّه رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي أسعد صقال بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة تعيينها سفيراً جديداً لها في لبنان، معتبراً أن "هذه الخطوة هي مؤشر إيجابي جداً لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين".

وقال صقال في بيان، "لطالما طالبنا في مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي بإعطاء أولوية قصوى لإعادة العلاقات بين لبنان ودول الخليج إلى طبيعتها"، وأضاف: ها هي الأمور تأخذ منحىً إيجابياً انطلاقاً من الجهود الجبارة التي قام بها رئيس الجمهورية بزياراته إلى الدول الخليجية وكذلك جهود رئيس الحكومة"، آملاً أن تتوَّج هذه الخطوات بتعاونٍ بناء وعودة الأشقاء الإماراتيين إلى لبنان.

وختم صقال متمنياً تعيين سفير جديد للكويت في لبنان.