المركزية – انظروا من حولكم المنطقة تتغير واذا كنتم لا تريدون التغيير اخبرونا ولن نتدخل وما من احد سيبقى يفاوض مع لبنان حتى السنة المقبلة ،الرئيس دونالد ترامب يتمتع بشجاعة مذهلة وتركيز مذهل لكن ما ليس لديه هو الصبر . بهذه الكلمات لخص الموفد الأميركي توماس برّاك زيارته لبيروت للوقوف على جواب لبنان من حصرية السلاح بيد الدولة.

وعن سبل حل مشكلة حزب الله قال : مسألة لبنانية ليست عالمية . نحن من الناحية السياسية قد صنفناه منظمة إرهابية لذلك اذا عبثوا معنا في أي مكان على المستوى العسكري كما أوضح الرئيس ترامب فسوف يواجهون مشكلة معنا . نزع سلاح الحزب كان دائما حقيقة بسيطة وواضحة جدا وشدد عليها الرئيس ترامب ووزير الخارجية باستمرار: بلد واحد شعب واحد وجيش واحد . وليس المقصود فقط سلاح الحزب بل أيضا سلاح الفلسطينيين والمليشيات المسلحة. واذا اختارت القيادة السياسية هذا المسار سنرشد ونساعد.وختم : الخليج يؤكد التزامه بمساعدة لبنان وشعب الجنوب والشيعة على الأساس نفسه وهو التوصل الى اتفاق حقيقي أي جدول زمني حقيقي ومهل حقيقية ونزع سلاح حقيقي وليس بالضرورة ان يتم ذلك بطريقة عدائية.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران يقول لـ "المركزية" في السياق ان كل شيئ بالتباعد والخلاف في لبنان صعب. كما حله بالتوافق سهل . ان الأوان للالتقاء تحت سقف الدولة الجامع والضامن لسائر المكونات اللبنانية .ضروري التخلي عن المزارع و"الغيتوات" القائمة والتسليم للدولة لينهض لبنان من الكبوات التي اصابته ويواكب المتغيرات في المنطقة. جربنا على مدى عشرين عاما ونيف الدفاع منفردين عن القضية الفلسطينية والالتحاق بأبو عمار (ياسر عرفات). دمرنا البلد تحت شعارات رنانة شعبوية وانقسمنا طائفيا بعدما طالبنا شركاؤنا المسيحيون بالواقعية وبعدم قدرة لبنان على المواجهة وحيدا. منذ بداية الستينيات حتى اليوم ولبنان يتخبط في مصابه وازماته. بعد ستة عقود على المأساة نتطلع اليوم الى العودة لاتفاقية الهدنة. السلاح بات غير ذي جدوى. تسليمه الى الدولة سواء كان لدى اللبنانيين ام الفلسطينيين مطلوب اليوم اكثر من أي يوم اخر لسحب الذرائع من يد إسرائيل الماضية في اجرامها بقتل الشباب وتهديم المنازل إضافة الى منع الأهالي من العودة الى قراهم المدمرة حتى. نثني على مساعي رئيس الحمهورية العماد جوزف عون الحوارية لحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية من جيش وقوى امنية. لبنان ليس بحاجة الى انقسامات جديدة وقتال داخلي على ما تخطط له إسرائيل.

ويختم محذرا من التهديد المبطن الذي ساقه برّاك بقوله ان صبر الرئيس ترامب غير طويل، متمنيا تحكيم الجميع العقل واعلاء مصلحة الوطن على أي مصلحة أخرى لوقف النزيف البشري رأفة بالشباب المتطلعين دائما للرحيل وهجرة البلد.

