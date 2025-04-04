كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر أن نائبة المبعوث الاميركي إلى الشرق الاوسط مورغان اورتاغوس ستتحدث عن أن الولايات المتحدة متفاجئة بالعمل الذي قامت به القوى الأمنية اللبنانية ولكن عليها أن تقوم بالمزيد، كما “من المهم أيضا أن تقول الحكومة اللبنانية لأورتاغوس أن السعوديين والقطريين يجب أن يساعدوا في رواتب القوى الأمنية للقيام بعملها”.

وأوضح شينكر في حديث لبرنامج صار الوقت عبر الـmtv أن “العمل يجب أن يستكمل حتى تطبيق ١٥٥٩ في كل لبنان وليس فقط جنوب الليطاني، ووقف إطلاق النار صامد رغم الأزمة ولكن يجب أن يستمر لبنان في العمل على نزع سلاح حزب الله”، مشددا على ان “السلام هو أمر جيد في كل الأوقات وسيستفيد منه لبنان ولكن هناك أمور أخرى يفترض أن تحصل قبل ذلك”.

ولفت إلى أنه “على لبنان واسرائيل رسم الحدود وترسيمها أيضا مع سوريا لإنهاء أزمة مزارع شبعا وبعدها يتم الحديث عن التطبيع”، مضيفا: “من الواضح جدا أن هناك مواجهة ستحصل لتطبيق الاتفاق ولكن على لبنان اقتناص الفرصة من أجل بناء الدولة بدل البقاء ميليشيا إيرانية، وهناك تمايز واضح بين الولايات المتحدة وفرنسا في ما يتعلق بلبنان كما حصل عند محاولة فرض إنقاذ اقتصادي من فرنسا من دون إصلاحات.