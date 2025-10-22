تبدو صورة المرحلة المقبلة في لبنان قاتمة، سياسيًا وميدانيًا.. حاليًا، يقع لبنان بين مطرقة الضغوط الخارجية لتنفيد ما اقره مجلس الوزراء حول حصر السلاح بيد الدولة، وسندان جره "بالقوة الضاربة" الى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بعد رفضه التفاوض غير المباشر.

هذه الصورة "السوداوية" ناجمة عن مؤشرين، الأول بإستباحة المسيرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، إذ لم يشهد لبنان كثافة تحليق للمسيرات في حرب الـ 66 يومًا، كما في الأيام الأخيرة، فغطت سماء العاصمة وجبل لبنان والجنوب، ناهيك عن "المناورات" الواسعة التي أجراها الجيش الاسرائيلي على الحدود الشمالية .

أما المؤشر الثاني، فيتمثل في الرسائل الأميركية التي أعلن عنها الموفد الأميركي الى سوريا توم برّاك، والمغلّفة بـ "وجهة نظر شخصية"، ولكن في السياسة الخارجية الأميركية ما من شيء يسمى وجهة نظر، رأى مصدر خاص لـ "الأنباء الإلكترونية"، ووصف الرسالة الأميركية بـ "الإنذار الأخير"، قبل "نقل البندقية الى كتف التصعيد الميداني والسياسي"، لاسيما أنها "أتت بعد انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، ورسم حدود جديدة في الشرق الأوسط وتقرير مصير مستقبله"، على حد تعبيره.

نائب الرئيس الأميركي في إسرائيل

وتوازيًّا، وصل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسرائيل أمس، في الوقت الذي ينازع فيه اتفاق السلام في غزة. وفي سياق ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقضاء على حماس إذا لم تلتزم بالاتفاق، ووسط التطورات الميدانية في الايام الأخيرة، تخوّف مصدر خاص بـ "الأنباء الإلكترونية" من أن "تقرع طبول الحرب مجددًا في غزة، في حال لم تُعالج الخروقات، وتمارس واشنطن الضغط اللازم على العدو الاسرائيلي".

شيء يحضّر؟!

وفي قراءة للمشهد كاملًا "يبدو أن شيئًا ما يحّضر"، قال المصدر عينه، حيث يجري الجيش الاسرائيلي مناورة عسكرية واسعة وكذلك المسيرات الإسرائيلية لا تفارق الأجواء اللبنانية، كما نشهد خرقًا مستمرًا من قبل اسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ووسط الواقع المتشابك من غزة الى سوريا الى لبنان، فإن المفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل هي خيار لبنان، خصوصًا أنه اختبر هذا المسار في الترسيم البحري، وحاليًا من خلال لجنة الميكانيزم.

هذا، وعبّر رئيس الجمهورية جوزاف عون عن ذلك الأسبوع الفائت، وكذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري بتأكيده إنه لم يبقَ سوى الآلية المتبعة عبر الميكانيزم، بعدما لم توافق إسرائيل على المقترح الأميركي الأخير القائم على المفاوضات غير المباشرة.

وأشار مصدر مواكب لـ "الأنباء الإلكترونية" الى أن إسرائيل تحاول إسقاط القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، لا سيما أنه يتضمن كافة القرارات السابقة الصادرة عن المجلس، والاستناد الى اتفاق الهدنة لعام 1949، لافتًا الى أنها تبحث عن اتفاق جديد، يتوافق مع مصالحها وأمنها.

وحذّر المصدر من أن أي معادلة سياسية مستقبلية أو اتفاق مستقبلي سيكون فيها أمن إسرائيل الرابح الأكبر، مشيرًا الى أن أي تسوية شاملة في المنطقة ستشمل سلاح حزب الله، لافتًا الى أن حزب الله يعلن جهارة أنه لن يتخلى عن سلاحه، متأبطًا امتداده الإستراتيجي في طهران".

وفي سياق متصل، اعتبر المصدر أن كلام برّاك حول السلام في المنطقة يلاقي ما صرّح به مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، بقوله إن "محادثات السلام في المنطقة قد تتوسَّع لتشمل سوريا ولبنان".

تماسك المجلس

إلى ذلك، جدد مجلس النواب أمس ولاية هيئة مكتب المجلس، دون أي تعديل في الأعضاء السابقين، كما جرى مع انتخاب عضوين جديدين في لجنة الإعلام ولجنة تكنولوجيا المعلومات، فيما حافظت اللجان الأخرى على رئيسها وأعضائها.

وأشارت مصادر سياسة لـ "الأنباء الإلكترونية" الى أن نتيجة انتخابات هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية تعكس تماسك المجلس، وأنه يعي خطورة عدم الخوض في مغامرات داخلية سياسية.

إتفاق غزة يترنّح

وتشهد تل ابيب حركة مكوكية أميركية، حيث وصل فانس أمس وكان سبقه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، في محاولة لتثبيت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.

وسائل اعلام أميركية أشارت أمس الى تزايد القلق في الإدارة الأميركية من أن يسلك نتنياهو مسارًا مناقضًا للاتفاق، مشيرًة الى أن فانس وويتكوف وكوشنر يعتزمون الضغط على إسرائيل كي لا تقوض الاتفاق أثناء زيارتهم للبلاد.

القرار بالإجماع

بعد الحملة التي شنت على تسجيل الطلبة النازحين السوريين، أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي أكرم شهيّب في حديث الى "الأنباء الإلكترونية" أن هؤلاء الطلاب لم يتمكنوا من الدخول الى أي مدرسة الا بعد القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالإجماع الواضح، مشيرًا الى أن القرار "لا يتوقف على الطلاب الدروز، إذ ثمة طلاب ينتمون الى مذاهب أخرى كالعلويين والسنة والطائفة المسيحية، لكن العدد الأكبر الذي اتى من مناطق مختلفة هم من الطائفة الدرزية".

ولفت شهيّب الى أنهم يتابعون تحصيلهم العلمي في المدارس ضمن البرامج التعليمية المخصصة للنزوح السوري في فترة بعد الظهر، وبالتالي لا يشكلون عبئًا، لاسيما أن عددهم ليس كبيرًا، ويعيشون مؤقتًا في لبنان.



"الأنباء الالكترونية"