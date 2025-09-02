المركزية- التقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وفداً من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال برئاسة الأمين العام ماجد مصطفى الركبي، وتم البحث في تفعيل التعاون بين الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان وبين الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال، في مجالات مختلفة لا سيما في مجالي الاستثمار والمعارض.

بداية أكد شقير دعمه للتعاون مع الاتحاد الذي يأتي في سياق سعي القطاع الخاص اللبناني لتوسيع علاقاته مع القطاع الخاص العربي والأجنبي وحول العالم.

وعرض القدرات والإمكانات التي يتمتع بها القطاع الخاص اللبناني والجهود التي يقوم بها لتطوير وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.

وإذ أكد أمام الوفد ان لبنان دخل في مرحلة جديدة وواعدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، لفت الى وجود فرص استثمارية كبيرة، إن كان في المشاريع الحكومية وإعادة الإعمار، أو في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشدداً على ان لبنان وبما يتمتع به من مقوّمات وقدرات كبيرة مختلفة سيعود مركزاً اقتصادياً مرموقاً في المنطقة.

الركبي

أما الركبي فشكر شقير على استقباله واهتمامه بتعزيز التعاون المشترك، عارضاً هيكلية الاتحاد وانتشار مقراته في الدول العربية والأهداف التي يسعى الى تحقيقها والنشاطات والأعمال التي يقوم بها.

وأشار الى ان الاتحاد لديه الكثير من المشاريع التي يقوم بها، وهو يرغب في أن يكون القطاع الخاص اللبناني شريكاً فيها.

وأوضح ان الاتحاد ينظم معارض مختلفة وتتركز بشكل أساسي على الأمن الغذائي، كما ينظم المؤتمرات الاقتصادية المختلفة الإقليمية والدولية، فضلاً عن اهتمامه بموضوع الاستثمار.

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على التحضير لتوقيع مذكرة تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان والاتحاد، ومتابعة البحث في النشاطات التي يمكن تنظيمها في لبنان، فضلاً عن فتح فرع للاتحاد في بيروت.