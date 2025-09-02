استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وفدًا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال برئاسة الأمين العام الدكتور ماجد مصطفى الركبي، حيث تم البحث في تعزيز التعاون بين الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان من جهة، والاتحاد الدولي من جهة أخرى، في مجالات الاستثمار والمعارض والنشاطات الاقتصادية المختلفة.

ورحب شقير بالوفد مؤكّدًا دعم القطاع الخاص اللبناني لتوسيع علاقاته مع القطاع الخاص العربي والدولي، وعرض القدرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع الخاص في لبنان وجهود تطوير الاقتصاد الوطني. كما شدد على أنّ لبنان يدخل مرحلة جديدة وواعدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية واسعة في المشاريع الحكومية وإعادة الإعمار والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التأكيد على قدرة لبنان على استعادة مكانته كمركز اقتصادي مرموق في المنطقة.

من جهته، أعرب الركبي عن شكره لشقير على الاستقبال والاهتمام بتعزيز التعاون، مستعرضًا هيكلية الاتحاد، وانتشاره في الدول العربية، وأهدافه ونشاطاته، مشيرًا إلى رغبته في أن يكون القطاع الخاص اللبناني شريكًا في مشاريعه التي تشمل المعارض المتعلقة بالأمن الغذائي والمؤتمرات الاقتصادية الإقليمية والدولية وموضوع الاستثمار.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على التحضير لتوقيع مذكرة تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان والاتحاد، ومتابعة تنظيم النشاطات الاقتصادية في لبنان، بالإضافة إلى فتح فرع للاتحاد في بيروت