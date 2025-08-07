أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري أن الكتلة تتعامل مع خطوات الحكومة وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، مشيرًا إلى اعتراضها على الورقة الأميركية، لأنها "تعكس أهداف العدو الإسرائيلي"، بحسب تعبيره.

وشدّد شري على أن "الخطوات التي تقوم بها الحكومة مستعجلة ولا تساهم في تحصين السيادة أو تحرير الأرض"، داعيًا إلى "نقاش جدي في استراتيجية الدفاع الوطني، وبحث سبل استخدام عناصر القوة المتاحة للبنان".

وأكد شري أن "المعركة الأساسية هي مع العدو الإسرائيلي، وليس مع أي طرف آخر"، معتبرًا أن الورقة الأميركية "تشكل خضوعًا واستسلامًا للإملاءات الأميركية والإسرائيلية".

وختم بالقول: "على الحكومة تحصين سيادة لبنان، وما زال باب الحوار مفتوحًا مع حكومة الرئيس نواف سلام".