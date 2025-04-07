أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لإبرام صفقة مع الصين فقط في حال معالجة العجز التجاري الذي تعاني منه الولايات المتحدة في العلاقات الثنائية الحالية.

وقال ترامب للصحافيين: "نخسر مئات المليارات من الدولارات سنويا بسبب الصين. وإذا لم نحل هذه المشكلة، فلن أبرم أي صفقة. أنا مستعد للصفقة، لكن عليهم حل مشكلة الفائض.. الصين تتكبد الآن خسائر كبيرة لأن الجميع يعرفون أننا على حق".

وجاء هذا التصريح رداً على قرار مجلس الدولة الصيني يوم الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34 في المئة على جميع البضائع الأمريكية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 10 نيسان الجاري. ويُعتبر هذا الإجراء الصيني ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها السلطات الأميركية.

وكانت بكين قد تعهّدت باتخاذ تدابير مضادة ردا على الرسوم الجديدة، وحذّرت من أن رسوم ترامب ستشل سلاسل التوريد العالمية وستضر بمصالح الولايات المتحدة.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضريبة باهظة بنسبة 34 في المئة على المنتجات الصينية المستوردة، وتضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم تبلغ 20 في المئة فرضت سابقا.

وبحسب بيانات صينية فقد تجاوز إجمالي صادرات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة العام الماضي 500 مليار دولار.