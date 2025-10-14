أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، أن نيمار لا يزال ضمن خطط المنتخب الوطني، لكن المهاجم يحتاج لاستعادة كامل لياقته البدنية للعودة لصفوف “السيليساو”.

ولم يشارك نيمار (33 عاما) مع منتخب البرازيل منذ عامين، إذ أعاقت الإصابات قدرته على الأداء بثبات منذ عودته إلى سانتوس العام الماضي بعد فترة قضاها مع الهلال السعودي.

وأشاد أنشيلوتي، الذي كان يتحدث قبل المباراة الودية أمام اليابان المقررة في طوكيو، بموهبة نيمار لكنه شدد على أهمية حالته البدنية.

وقال للصحافيين: “يستطيع نيمار اللعب بأعلى مستوياته مع المنتخب البرازيلي دون أي مشاكل. عندما يكون في حالة بدنية جيدة، يمتلك الكفاءة للعب ليس فقط في البرازيل بل في أي فريق في العالم بفضل موهبته”.

وأضاف: “المنتخب البرازيلي يريد أن يلعب كرة قدم جميلة ويمكنه أن يلعبها، نعم، لكن الأمر يتوقف على ما تقصده باللعب الجميل.. بالطبع، يتمتع اللاعبون بجودة فردية والتزام. ينبغي أن نلعب بشكل رائع بالكرة وبدونها، وهذا جانب مهم”.

وكان آخر مرة ارتدى فيها مهاجم برشلونة وباريس سان جرمان السابق قميص منتخب البرازيل في تشرين الأول 2023، عندما عانى من إصابة خطيرة في أربطة الركبة مما أعاق محاولات عودته للملاعب.

يذكر أنه منذ تولي أنشيلوتي المسؤولية حققت البرازيل 3 انتصارات وتعادلت مرة واحدة وخسرت مثلها.