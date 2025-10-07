بدعوة من وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، تم تشكيل شبكة المستثمرين الملائكيين في لبنان.

تم إطلاق شبكة المستثمرين الملائكيين في لبنان لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية، the Lebanon Angel Investor Network (LAIN)، كمبادرة وطنية تهدف إلى تعبئة رأس المال، والإرشاد، وخبرات الانتشار اللبناني لدعم الشركات الناشئة التكنولوجية اللبنانية ذات الإمكانات العالية، وذلك ضمن نموذج حوكمة مرن وشفاف.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن أبرز المنصات الاستثمارية والجهات الفاعلة في المنظومة، مثل: LIFE، وLebNet، وRazor Capital، وIM Capital، وEndeavor، وB&Y Venture Partners، وMEVP، وAUB iPark.

وستوجه شبكة LAIN دعوة مفتوحة إلى مزيد من الشركاء من أفراد ومؤسسات للانضمام والمساهمة في تمويل الشركات التكنولوجية الناشئة وتوسيع اقتصاد الابتكار والمبادرة في لبنان.