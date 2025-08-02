استضافت بلدية بلاط – قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي، برعاية وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة وحضوره، وبمشاركة النائب زياد الحواط، ورؤساء بلديات، وممثلين عن الجامعات، وحشد من المهتمين.

أكد شحادة في كلمته أن اللقاء يشكل بداية مشروع وطني لتأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على رؤية متكاملة تشمل تحديث التشريعات الرقمية وبناء مؤسسات حديثة قادرة على مواكبة التطور العالمي، وتشييد بنى تحتية رقمية تربط الإدارات الرسمية عبر أوتوسترادات رقمية لإنجاز المعاملات إلكترونيًا، إضافة إلى تطوير التعليم التقني والمهارات بما يتلاءم مع حاجات الاقتصاد الرقمي.

وشدد على أهمية بناء منظومة ابتكار تدعم رواد الأعمال وتربطهم بالأسواق العالمية، وتوفير بيئة تمويلية محفزة للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا من أجل الحد من هجرة الكفاءات.

وأشار إلى أن لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في المنطقة إذا توافرت الإرادة السياسية والدعم المؤسسي والتعاون بين القطاعين العام والخاص، معتبرًا أن التحول الرقمي ليس ترفًا بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين.