المركزية- شارفت بطولة لبنان في كرة السلة على الإنتهاء ولم يبق سوى النهائي الذي سيجمع ناديي الرياضي والحكمة في سيناريو يتكرر للعام الثاني على التوالي.

وحسم نادي الحكمة السلسلة التي جمعته بفريق بيروت بنتيجة 77_78 في مباراة ممتعة حبست الأنفاس حتى الثواني الأخيرة.

وكان فريق الحكمة قد تقدم أكثر الوقت خلال المباراة على حساب بيروت الذي حاول مرات عدة العودة الى المباراة وتقليص الفارق حتى تمكن من معادلة النتيجة في نهاية الربع الأخير من عمر المباراة.

وكان أفضل مسجل في اللقاء لاعب الحكمة الناشئ عمر جمال الدين الذي سجل 32 نقطة. وقد ظهر اللاعب الفرنسي سيكو دونبويا بأداء متواضع لم يكن متوقعاً ليتبين لاحقاً انه مصاب.

وبعد المباراة، أقر لاعب ارتكاز بيروت علي حيدر بالهزيمة وان الحظ لم يحالف الفريق، وهنأ عمر جمال الدين الذي وصفه برجل السلسلة وذلك في منشور على حسابه الخاص على ستوري انستغرام.

ولم يحدد بعد الاتحاد اللبناني لكرة السلة متى ستنطلق السلسلة النهائية، ولكن من الأرجح بحسب التوقعات أن تبدأ يوم الجمعة في المنارة.