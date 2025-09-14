اختتم منتخب لبنان للسيدات في لعبة الـ"ميني فوتبول" تحضيراته المكثفة استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للسيدات، حيث خاض الفريق سلسلة من التمارين الفنية والبدنية التي هدفت إلى رفع الجاهزية وتحقيق أفضل انسجام بين اللاعبات.

وسيتوجه المنتخب الثلاثاء المقبل إلى مدينة أربيل العراقية لتمثيل لبنان في هذا الاستحقاق العالمي، وسط آمال كبيرة بأن يقدّم صورة مشرّفة عن كرة القدم النسائية اللبنانية، ويكون عند حسن ظن وثقة الاتحاد والجمهور الرياضي.

وتأتي هذه المشاركة لتشكّل خطوة مهمة في مسيرة اللعبة، وفرصة لإبراز طاقات اللاعبات اللبنانيات على الساحة الدولية، مع الإصرار على رفع العلم اللبناني عالياً في المحافل الرياضية العالمية.

ويرأس البعثة نائب رئيس الاتحاد طوني جونتويان وتضم كلاً من مدير المنتخبات باسم رمال، رئيسة لجنة الكرة النسائية هنادي طرابلسي، أدهم شومان مديراً للمنتخب، عمر ياسين مديراً فنياً، عبد الرزاق صيبا مدرباً، عمر اللبان معالجاً فيزيائياً، يوسف العايدي مدرباً للحراس، محمد الالطي مدرباً للياقة البدنية، الدكتورة رندى منصور مدربة الإعداد الذهني، واللاعبات ميريام رومانوس، كارول منصور، هديل مشيمي، لطيفة كيلاني، ريم مصطفى، قمر دندل، راكيل نصر، دام السرور سيور، غوين حنا، نانسي تشايليان، مريم شهاب، نور كشلي، ليا دويهي وكريستيان صايغ. على أن ينضم إلى البعثة في وقت لاحق رئيس الاتحاد أحمد الدنش.

وسيلعب المنتخب اللبناني في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من العراق (كردستان)، باكستان والأردن.

وسيواجه في مباراته الأولى في الدور المنتخب الباكستاني الثلاثاء 18 أيلول/سبتمبر الجاري، الساعة 17:45، والجمعة 19 منه العراق (كردستان)، الساعة 19:00، ويختتم مبارياته في الدور الأول أمام الأردن الأحد 20 منه، الساعة 16:00. ويتأهل إلى الدور نصف النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني.