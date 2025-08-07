وقعت سوريا مذكرات تفاهم استثمارية مع عدد من الشركات الدولية في دمشق، تتضمن إقامة مشاريع استراتيجية تصل قيمتها الإجمالية إلى 14 مليار دولار، وذلك بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.

وشملت الاتفاقيات صفقة قيمتها أربعة مليارات دولار لبناء مطار جديد في دمشق مع شركة أورباكون القابضة القطرية، وصفقة بملياري دولار لإنشاء مترو أنفاق في العاصمة السورية مع المؤسسة الوطنية للاستثمار الإماراتية.

ومن بين المشاريع الرئيسية الأخرى، مشروع أبراج دمشق بقيمة ملياري دولار، الذي وقّع مع شركة يوباكو في إيطاليا.

وكانت سوريا قد وقعت في تموز، اتفاقات استثمارية قيمتها 6.4 مليار دولار مع السعودية في إطار سعيها لإعادة الإعمار بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاما.

وحضر مراسم التوقيع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك، الذي هنأ السلطات السورية بـ”إنجاز عظيم آخر”، قائلا إنه سيمهد لظهور “مركز جديد في التجارة والازدهار”.

يشار إلى أن الأمم المتحدة تقدّر تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب بأكثر من 400 مليار دولار.

يذكر أنه في الشهر الماضي، وقعت السعودية اتفاقات استثمار وشراكة كبرى مع سوريا، بقيمة 6,4 مليارات دولار.

وفي تموز أيضا، وقعت سوريا اتفاقا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس، حسبما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

وفي أيار، وقعت سوريا اتفاقا بشأن الطاقة بقيمة سبعة مليارات دولار مع اتحاد شركات قطرية وتركية وأميركية في إطار سعيها لإحياء قطاع الطاقة المنهك.