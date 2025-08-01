المركزية- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وذلك بعد أسبوع على تدخل إسرائيل على وقع أعمال عنف في جنوب البلاد.

وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين "شدد بشكل خاص على أهمية دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي".

وبحث الجانبان أيضاً المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، وأبدى بوتين "استعداداً للمساهمة بكل الوسائل في السعي إلى حلول تفاوضية في شأن البرنامج النووي الإيراني".

عقب هذا الاتصال الذي حضرت في صلبه المستجدات السورية اذا، وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث التقى نظيره الروسي سيرغي لافروف، قبل أن يسافر إلى آذربيجان للمشاركة في لقاء هو الثاني من نوعه مع وفد إسرائيلي، هدفه استكمال الاتفاق على أوضاع الجنوب السوري، وبشكل خاص السويداء.

يبدو واضحا، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" ان روسيا تحاول الدخول الى الملعب السوري من جديد، بعد رحيل حليفها بشار الاسد عن الحكم، وذلك من بوابة لعب دور توفيقي، بين الحكم الجديد برئاسة أحمد الشرع والجانب الإسرائيلي.

لكن اللافت هذه المرة، هو ان موسكو تتحرك في الاتجاه ذاته مع الولايات المتحدة، وتدفع في الاتجاه نفسه، اي نحو التقريب بين الشرع وتل ابيب. فالمفاوضات الجارية منذ اسابيع بعيدا من الاضواء بين الطرفين، انطلقت بمسعى اميركي، وها هو الكرملين اليوم ينشط على الخط عينه.

وبغض النظر عما اذا كان الامر منسقاً بين واشنطن وموسكو او انه سيُغضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغاضب اصلا من بوتين بسبب أوكرانيا، تشير المصادر الى ان ما يحصل دوليا، يؤكد ان سوريا اولوية دولية، وان ثمة رغبة بالوصول الى سلام بين سوريا وإسرائيل. وفي الطريق الى هذا السلام، سيتم ايجاد ترتيبات لواقع الجنوب السوري والسويداء والدروز فيها... تختم المصادر.