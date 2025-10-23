قدّم وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس اعتذاره من المملكة العربية السعودية بعد تصريح مهين بحقها.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، كتب سموتريتش: "لم يكن تصريحي بشأن السعودية موفّقا بالتأكيد وأنا آسف للإهانة التي سببتها".

وأضاف: "ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، أتوقع من السعوديين ألا يضرونا وألا ينكروا تراث وتقاليد وحقوق الشعب اليهودي في وطنه التاريخي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وأن يقيموا السلام الحقيقي معنا".

وجاء ذلك بعد غضب كبير أثاره وزير المالية الإسرائيلية إثر تصريح قال فيه: "إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، أيها الأصدقاء، لا شكرا. استمروا في ركوب الجمال في الصحراء السعودية".