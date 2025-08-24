اختتمت دورة نادي الغولف المفتوحة في التنس التي أقيمت بإشراف الاتحاد اللبناني للعبة وجرت منافساتها على ملاعبه الخمسة في منطقة الجناح.

وأقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للتنس ألان صايغ وممثل رئيس نادي الغولف كريم سليم سلام نائبه ماهر بيضون وعضوة الهيئة الإدارية للنادي رئيسة لجنة الأنشطة صونيا ياسين وممثل رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت الكابتن محمد عزيز ومدير الدورة رئيس لجنة التنس في نادي الغولف نائب رئيس الاتحاد اللبناني للتنس حسان الداعوق وعضولجنة التنس إسماعيل فرج وأهالي اللاعبين واللاعبات.

إستهل الحفل بالنشيد الوطني ثم ترحيب وتقديم من المستشار الإعلامي للنادي الزميل حسان محيي الدين وكلمة من صايغ أشاد فيها بالدور الذي يقوم به نادي الغولف في مجال تعزيز مستوى اللعبة عبر الدورات المحلية والعربية والدولية التي يقيمها. وقال: "هي فرصة للإحتكاك مع الخبرات الأجنبية منوهاً بالدورة لجهة المشاركة القياسية من مختلف الإعمار".

بعدها كلمة شكر وتقدير من الداعوق إلى الاتحاد اللبناني للتنس رئيسا وأعضاء على الجهود التي يقومون بها لتطوير اللعبة، ولرئيس وأعضاء نادي الغولف على إهتمامهم وتوفير كا التسهيلات لإقامة هذه الدورة ونشاطات لجنة التنس.

وهنا النتائج النهائية:

_ فردي الرجال: فاز ربيع سليم على رامي صولي 7 – 5، 6 – 1.

_ فردي السيدات: فازت ماريان بربريان على صوفيا طبيب 7 – 6، 6 – 2.

_ زوجي رجال: فاز ربيع سليم وحاتم وردة على كارل بربريان وأرماند غرابديان 6 – 2، 6 – 3.

- الفئات العمرية (ذكور ):

تحت 13 سنة: فاز سامي أبو جمرا على عدنان مروة 6 – 3، 6 – 4.

تحت 15 سنة: فاز نقولا عزقول على إيلي إيليا 6 – 1، 7 – 6، 6 – 4.

تحت 17 سنة: فاز رامي صولي على طارق شعبي 6 – 2، 6 – 4.

- الفئات العمرية (إناث):

تحت 13 سنة: فازت نور خاطر على إيما عيد 6 – 1، 6 – 1.

تحت 15 سنة: فازت ماريا الحشاش على نور خاطر 6 – 3، 7 – 6، 4 – 1.

تحت 17 سنة: فازت رينا الجسر على ماريا الحشاش 6 – 3؟ 7 – 6، 6 – 2.

- فئة المخضرمين:

فوق 35 سنة: فاز محمد عطايا على حاتم وردة 6 – 3، 6 – 4.

فوق 45 سنة: فاز ألان نسناس على مارك ضومط 6 – 2، 6 – 2، 10 – 8.

فوق 55 سنة: فاز أمين صفير على محمد سبليني 5 – 2 ثم بالإنسحاب.

وقد إختير اللاعب جلال عطايا أفضل لاعب في الدورة ومنح كأسا تقديرية. وكانت خصصت جوائز تقديرية للفائزين والفائزات عبر تذاكر سفر مقدّمة من طيران الشرق الأوسط وقسائم شرائية. وقاد المباريات الحكم الرئيسي ياسر جاد وعاونه الاتحاديان حسين محمد ولين وهيبي.